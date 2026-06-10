Una constelación de estrellas por la conquista del mundo

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Superestrellas del futbol se dan cita en United 2026, torneo que arranca este jueves y que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Estos son algunos de los jugadores que pretenden guiar a su selección hacia la victoria en la Copa del Mundo.

Un mural, hecho en la previa al Mundial 2026, retrata a tres de las grandes estrellas del futbol mundial. (Foto: AFP)

Messi y Ronaldo: los viejos zorros

Con 38 y 41 años, respectivamente, Messi y Cristiano Ronaldo disputarán en Estados Unidos su sexto Mundial, imponiendo un nuevo récord.

Campeón del mundo en Catar 2022 tras una final de antología ante Francia, el argentino milita desde entonces en la MLS, donde brilla con el Inter Miami.

Campeón de la liga norteamericana la temporada pasada, el ocho veces Balón de Oro ya suma 12 goles en 13 partidos este año. El argentino llega recuperándose de una molestia muscular a su último Mundial, donde soñará con conquistar un segundo título consecutivo con la Albiceleste.

Messi aún está en duda para el debut mundialista de Argentina. (Foto: AFP)

Eterno rival del campeón del mundo, Cristiano Ronaldo sigue persiguiendo un título en la máxima cita, un trofeo que Portugal nunca ha levantado. Campeón de la Eurocopa de 2016, CR7 no ha vuelto a alcanzar unas semifinales mundialistas desde su primera participación en Alemania 2006.

Relegado al banquillo en octavos y cuartos de final en Catar por Fernando Santos, Cristiano Ronaldo recuperó la titularidad a las órdenes de Roberto Martínez y parece inamovible en la punta del ataque portugués, sobre todo tras marcar 28 goles con Al-Nassr esta temporada.

Neymar, otra estrella mundial cercana al ocaso de su carrera, regresó "in extremis" a la selección brasileña tras ser convocado por primera vez desde octubre de 2023. Afectado por numerosas lesiones, el extremo de 34 años fue recuperando minutos con Santos y desempeñó un papel clave.

El único Gran Premio que falta en las vitrinas de Cristiano Ronaldo, es la Copa del Mundo. Hará todo lo posible en United 2026 para obtenerla. (Foto: AFP)

Mbappé y Dembélé: las flechas francesas

Campeón en 2018 y subcampeón en 2022, Mbappé disputará su tercer Mundial y sueña con conquistar un segundo título con los Galos, que llegarán a la cita con un perfil ofensivo y aspiraciones renovadas.

Un Mundial exitoso podría ayudar al delantero de 27 años a pasar la página tras dos temporadas prolíficas en goles, pero sin títulos importantes con el Real Madrid. El capitán de Les Bleus también deberá apartarse de las polémicas que marcaron el cierre de la temporada en el futbol español.

Con la selección, Mbappé ganó la Copa Mundial de 2018 en Rusia, se alzó con el Campeonato Europeo sub-19 en 2016 y con la Liga de Naciones de la UEFA en 2021. (Foto: AFP)

Para conducir a Francia hacia su tercer título mundial, Mbappé contará con la ayuda de Dembelé, el Balón de Oro 2025. Brillante desde hace dos temporadas con el PSG, el extremo de 29 años sufrió varias lesiones durante el curso, aunque respondió en escenarios decisivos.

Antes de incorporarse a la selección, Ousmane cerró la temporada 2025-2026 con la conquista de su segundo título de la Liga de Campeones de Europa, al imponerse al Arsenal en la final del 30 de mayo en Budapest.

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Yamal y Kane: dinámicas opuestas

Autor de la temporada más productiva de su carrera, sumando 58 goles con la camiseta del Bayern Múnich, Harry Kane llega en la mejor forma a su tercer Mundial como líder de Inglaterra, aún en busca de otro gran título.

Mientras Kane viajará a Estados Unidos con plena confianza en su estado físico, Lamine Yamal afronta una carrera contrarreloj. Víctima de una ruptura muscular en el muslo izquierdo el 22 de abril, el prodigio español de 18 años apura su recuperación.

Harry Kane, el emblemático capitán de Inglaterra, está listo para liderar el ataque de los suyos en la Copa Mundial 2026. (Foto: AFP)

Su entrenador, Hansi Flick, aseguró a comienzos de mayo que el autor de 24 goles y 18 asistencias esta temporada, debería estar recuperado a tiempo para disputar el Mundial con España.

Al margen de Robert Lewandowski, Khvicha Kvaratskhelia o Gianluigi Donnarumma, cuyas selecciones no se clasificaron, la mayoría de los grandes nombres del futbol estarán presentes en este Mundial ampliado por primera vez a 48 equipos.

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El goleador Erling Haaland disputará su primera Copa del Mundo con Noruega, clasificada para la fase final por primera vez desde 1998. Asimismo, seis meses después de la Copa de África de Naciones, también estarán presentes Achraf Hakimi, Mohamed Salah y Sadio Mané.

Serán seguidos de cerca el croata Luka Modric, el brasileño Vinícius Júnior, el surcoreano Son Heung-Min y el portugués Vitinha, en un torneo que reunirá a varias generaciones y concentrará buena parte del talento internacional del deporte.