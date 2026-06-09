Primer meme del Mundial 2026 lo protagoniza selección de Francia

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La foto oficial de la selección francesa junto a Emmanuel Macron y Brigitte Macron inspiró al primer meme del Mundial FIFA 2026 debido a la posición en la que uno de los jugadores posó.

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El presidente francés desató la ola de montajes en redes y bromas ya que Rayan Cherki apareció en cuclillas para no tapar a la ministra de deportes francesa.

La peculiar pose del delantero del Manchester City provocó risas entre sus compañeros y en redes sociales.

Macron compartió el momento en X y en cuestión de horas, la escena se replicó en situaciones como baños, supermercados, aviones y hasta entre jugadores del Arsenal, confirmando su estatus como el "primer meme oficial" del Mundial.

Cherki se tomó la situación con humor, señalando que la postura fue intencional y necesaria para la foto con la ministra, lo que sumó simpatía.

"Es una cuestión de respeto, estaba al lado de la Señora ministra no podia estar por encima de ella o que se viera menos que a mi", dijo.

Este evento se une a la visibilidad de Tim Payne, el jugador menos seguido que logró fans en menos de 24 horas, gracias al generador de contenido argentino Valentín Scarsini, conocido en redes sociales como "El Scarso".

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