FIFA aprueba tarjeta roja para futbolistas que se cubran la boca

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Los futbolistas que se tapen la boca en el Mundial 2026 durante confrontaciones con rivales pueden ver la tarjeta roja como parte de una nueva iniciativa destinada a combatir el racismo, informó este martes la FIFA.

El ente rector del futbol mundial confirmó en un comunicado que la norma será uno de los dos cambios en las reglas del balompié que se introducirán en la Copa del Mundo de Norteamérica, que comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

La nueva normativa se produce tras la polémica desatada en febrero, cuando el extremo argentino del Benfica Gianluca Prestianni fue acusado de insultar racialmente a la estrella brasileña del Real Madrid Vinícius Jr durante un partido de la Liga de Campeones de Europa.

Se señaló a Prestianni de llamar repetidamente "mono" a Vinícius mientras se tapaba la boca.

⚠️⛔️ FIFA impondrá la EXPULSIÓN INMEDIATA para los jugadores que se CUBRAN LA BOCA al hablarle a un rival en la Copa del Mundo.



Vía @thetimes. pic.twitter.com/NKKv1uOJsE — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 28, 2026

El internacional argentino negó haber insultado racialmente al jugador de la Canarinha, pero posteriormente fue sancionado con seis partidos de suspensión —tres de ellos en suspenso— por "conducta homófoba".

En un cambio de regla aparte que se aplicará en el Mundial, la FIFA señaló que también se introducirán tarjetas rojas para los jugadores que abandonen el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral.

"Esta nueva regla también se aplicará a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego", agregó el organismo en la nota.