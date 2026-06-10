Mundial 2026
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Así es un día de cobertura mundialista en Ciudad de México

  • Con información de Pedro Pablo Mijangos / Enviado especial
09 de junio de 2026, 18:54
Pedro Pablo, uno de nuestros enviados, platicó con la afición mexicana en las afueras del Estadio Azteca. (Foto: Ana Lucía Castillo)

Pedro Pablo, uno de nuestros enviados, platicó con la afición mexicana en las afueras del Estadio Azteca. (Foto: Ana Lucía Castillo)

Recorriendo las afueras del estadio Ciudad de México (llamado antes Azteca, y después del Mundial, Banorte), nos saludaron dos guatemaltecos que también están viviendo la fiesta futbolera.

OTRAS NOTICIAS: Un día ajetreado en las afueras del estadio Azteca

Rápido reconocieron el logo de Soy502 y se acercaron para decir con sonrisa de oreja a oreja: Guatemala. Se trata de Jorge Alarcón y Andrea Galindo, quienes estarán unos días en la capital del vecino país y luego se trasladarán a Guadalajara donde tienen comprados boletos para algunos partidos.

Nos encontramos a Jorge Alarcón y Andrea Galindo en las afueras del coloso de Santa Úrsula. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)
Nos encontramos a Jorge Alarcón y Andrea Galindo en las afueras del coloso de Santa Úrsula. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

Luego del momento Azul y Blanco, seguimos nuestra travesía por suelo mundialista. Vimos en las afueras del estadio a cientos de policías que están activando los protocolos para el día de la inauguración.

Los últimos retoques ya están casi listos y el olor a pintura y ruido de perforadoras de los días anteriores va quedando atrás.

El tráfico sí está a la orden del día y es mejor buscar alternativas como el metro y tren ligero para llegar un poco más rápido.

¿El ambiente? "Mitad, mitad", nos confesó un seguidor mexicano, pues hay gente expectante por los partidos, pero también hay movilizaciones y protestas de diversos grupos sociales que amenazan con bloqueos para la jornada 1.

Cientos de policías realizaron pruebas de seguridad previo a la gran inauguración. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)
Cientos de policías realizaron pruebas de seguridad previo a la gran inauguración. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

En la agenda se acerca el momento del futbol, para este miércoles se tienen previstas las primeras conferencias de prensa de los debutantes México y Sudáfrica, para darle paso a la patada inicial tan esperada cada cuatro años.

Programa para la inauguración

  • A las 9:00 de la mañana abrirá sus puertas el estadio Ciudad de México para unos 80 mil seguidores que dirán presente en la inauguración.
  • El inicio de las presentaciones artísticas y musicales será a las 11:30 de la mañana. Con la confirmación de los siguientes cantantes: Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.
  • El protocolo de entrada de las selecciones e himnos nacionales será a las 12:50, para que diez minutos más tarde arranque el México vs. Sudáfrica.
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