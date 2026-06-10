Así es un día de cobertura mundialista en Ciudad de México

Recorriendo las afueras del estadio Ciudad de México (llamado antes Azteca, y después del Mundial, Banorte), nos saludaron dos guatemaltecos que también están viviendo la fiesta futbolera.
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Rápido reconocieron el logo de Soy502 y se acercaron para decir con sonrisa de oreja a oreja: Guatemala. Se trata de Jorge Alarcón y Andrea Galindo, quienes estarán unos días en la capital del vecino país y luego se trasladarán a Guadalajara donde tienen comprados boletos para algunos partidos.
Luego del momento Azul y Blanco, seguimos nuestra travesía por suelo mundialista. Vimos en las afueras del estadio a cientos de policías que están activando los protocolos para el día de la inauguración.
Los últimos retoques ya están casi listos y el olor a pintura y ruido de perforadoras de los días anteriores va quedando atrás.
El tráfico sí está a la orden del día y es mejor buscar alternativas como el metro y tren ligero para llegar un poco más rápido.
¿El ambiente? "Mitad, mitad", nos confesó un seguidor mexicano, pues hay gente expectante por los partidos, pero también hay movilizaciones y protestas de diversos grupos sociales que amenazan con bloqueos para la jornada 1.
En la agenda se acerca el momento del futbol, para este miércoles se tienen previstas las primeras conferencias de prensa de los debutantes México y Sudáfrica, para darle paso a la patada inicial tan esperada cada cuatro años.
Programa para la inauguración
- A las 9:00 de la mañana abrirá sus puertas el estadio Ciudad de México para unos 80 mil seguidores que dirán presente en la inauguración.
- El inicio de las presentaciones artísticas y musicales será a las 11:30 de la mañana. Con la confirmación de los siguientes cantantes: Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.
- El protocolo de entrada de las selecciones e himnos nacionales será a las 12:50, para que diez minutos más tarde arranque el México vs. Sudáfrica.