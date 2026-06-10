Así es un día de cobertura mundialista en Ciudad de México

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Recorriendo las afueras del estadio Ciudad de México (llamado antes Azteca, y después del Mundial, Banorte), nos saludaron dos guatemaltecos que también están viviendo la fiesta futbolera.

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Rápido reconocieron el logo de Soy502 y se acercaron para decir con sonrisa de oreja a oreja: Guatemala. Se trata de Jorge Alarcón y Andrea Galindo, quienes estarán unos días en la capital del vecino país y luego se trasladarán a Guadalajara donde tienen comprados boletos para algunos partidos.

Nos encontramos a Jorge Alarcón y Andrea Galindo en las afueras del coloso de Santa Úrsula. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

Luego del momento Azul y Blanco, seguimos nuestra travesía por suelo mundialista. Vimos en las afueras del estadio a cientos de policías que están activando los protocolos para el día de la inauguración.

Los últimos retoques ya están casi listos y el olor a pintura y ruido de perforadoras de los días anteriores va quedando atrás.

El tráfico sí está a la orden del día y es mejor buscar alternativas como el metro y tren ligero para llegar un poco más rápido.

¿El ambiente? "Mitad, mitad", nos confesó un seguidor mexicano, pues hay gente expectante por los partidos, pero también hay movilizaciones y protestas de diversos grupos sociales que amenazan con bloqueos para la jornada 1.

Cientos de policías realizaron pruebas de seguridad previo a la gran inauguración. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

En la agenda se acerca el momento del futbol, para este miércoles se tienen previstas las primeras conferencias de prensa de los debutantes México y Sudáfrica, para darle paso a la patada inicial tan esperada cada cuatro años.

Programa para la inauguración