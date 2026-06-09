Carlo Ancelotti y el problema de los laterales en Brasil

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Carlo Ancelotti se ha topado con un obstáculo en su misión de bordar la sexta estrella mundial de Brasil en United 2026: carencias en los laterales, una posición que durante décadas fue marca registrada del país del "Jogo Bonito".

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El entrenador italiano ha probado 24 jugadores en esa posición desde que asumió la conducción de la Canarinha hace un año, según un conteo del portal Globo Esporte.

OFICIAL: WESLEY ES BAJA EN BRASIL PARA EL MUNDIAL



La CBF confirmó que el jugador sufrió una lesión muscular en el aductor del muslo izquierdo en el amistoso ante Egipto



Ante esto, quedó afuera de la Copa del Mundo y Ancelotti convocó a Éderson, futbolista del… pic.twitter.com/1l10J5Xcb3 — Diario Olé (@DiarioOle) June 7, 2026

El sábado pasado, a una semana exacta del debut contra Marruecos en el Grupo C, perdió por lesión al futbolista que más se acercaba a las características que hicieron de Brasil una referencia en esa zona del campo, Wesley, quien sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo y fue desconvocado. Se convirtió en la cuarta baja de peso para Carletto en el camino al Mundial, tras Rodrygo, Estevao y Éder Militao.

Brasil comenzará su camino hacia el esquivo hexacampeonato con tres marcadores de punta netos: el zurdo Douglas Santos y los veteranos Danilo y Alex Sandro.

Además, los centrales Bremer e Ibañez pueden hacer la doble función como laterales derechos, pero por su naturaleza defensiva los pentacampeones perderían fuego ofensivo. Lo mismo sucede si el elegido para la zona es Danilo, quien en el Flamengo suele ser central, por lo que la lateral será un dolor de cabeza para Carletto.