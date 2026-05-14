Leyendas del Mundial: el once con lo mejor de la historia

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De "O Rei" (El Rey) Pelé a Diego Maradona, pasando por Zinedine Zidane, Lionel Messi o el "Fenómeno" Ronaldo: El Mundial ha coronado a lo largo de su historia a inmensas leyendas del futbol.

Aquí hacemos un repaso por jugadores que dejaron su marca en el torneo más importante de el futbol y armamos el once de leyenda con: Gordon Banks; Cafú, Franz Beckenbauer, Fabio Cannavaro, Roberto Carlos; Zinedine Zidane, Iniesta, Maradona; Pelé, Messi, Ronaldo Nazario.

Gordon Banks (Inglaterra)

Arquero de clubes como Leicester o Stoke. De origen inglés, campeón del mundo en 1966 es, sobre todo, renombrado por una parada milagrosa ante Pelé en 1970, grabada en la historia gracias a la sentencia de O Rei: "Hoy marqué un gol, pero Banks lo detuvo".

Gordon Banks es el portero con mejor balance entre minutos jugados y goles recibidos en mundiales.

Cafú y Roberto Carlos (Brasil)



Los dos brasileños revolucionaron juntos el puesto de lateral potenciando el aspecto ofensivo de su demarcación. En la Copa del Mundo, el palmarés de Cafú es más amplio, dado que la conquistó en 1994 y en 2002. Roberto Carlos solo logró la de Corea del Sur y Japón en 2002, donde Cafú era capitán.

Roberto Carlos es reconocido por su potencia en los tiros libres y su velocidad.

Los dos juntos perdieron la final de 1998 contra Francia.

Franz Beckenbauer (Alemania)



Considerado por muchos como inventor del puesto de líbero, el Káiser (emperador) Franz dejó una de las imágenes inmortales de la Copa del Mundo al terminar con el brazo en cabestrillo el "Partido del siglo", la semifinal de 1970 perdida contra Italia por 4-3 en la prórroga.

A Beckenbauer lo llamaban der Brasilianer (el brasileño) por su estilo de juego, antes de ser apodado "El Káiser".

Levantó el trofeo cuatro años más tarde, en casa, cuando el realismo de la Mannschaft quebró el romanticismo de la Holanda de Johan Cruyff al ganarle la final 2-1.

Fabio Cannavaro (Italia)



Arquetipo del defensa italiano, perfectamente situado, siempre concentrado y un poco malvado si es necesario.

Cannavaro celebró su partido número 100 con la Azzurra levantando la Copa del Mundo en la final contra Francia.

Fabio Cannavaro fue el capitán de la Italia campeona del mundo en 2006 (1-1, 5-3 en la tanda de penales contra Francia en la final) y su símbolo, por su sobresaliente gen competitivo.

Zinedine Zidane (Francia)



Entró en la historia por un doblete y salió con una tarjeta roja. Zizou anotó tres goles en finales mundialistas, un doblete de cabeza en la victoria 3-0 contra Brasil en Francia 1998, para otorgar a "les Bleus" su primera Copa del Mundo, y un penal rematado a lo Panenka contra el portero italiano Gianluigi Buffon en la final de Alemania 2026.

Zidane popularizó su particular regate, conocido como la ruleta.

Pero es también el único jugador, junto al camerunés Rigobert Song, expulsado dos veces en un Mundial, en 1998 contra Arabia Saudita, y su inolvidable roja durante la final ante la Azzurra por su cabezazo a Marco Materazzi.

Andrés Iniesta (España)



El español elevó la simplicidad en el futbol hasta el ámbito artístico. Simboliza la España del "tiki taka", ese torbellino de pases que lo ganó todo entre 2008 y 2012.

En el Mundial 2010, Iniesta completó más del 90 % de sus pases en el torneo.

Iniesta marcó el gol de la victoria 1-0 en la final de Mundial de Sudáfrica 2010 contra Países Bajos en los últimos minutos de la prórroga.

Diego Maradona (Argentina)



Diego Maradona en 1986 ganó un Mundial con su talento y personalidad. En el apogeo de su actuación en México, dirigió a la Albiceleste hasta el triunfo contra Alemania por 3-2, y casi lo vuelve a conseguir cuatro años más tarde en Italia, donde Argentina se inclinó contra la Mannschaft por 1-0.

Maradona sufrió 152 faltas en los mundiales.

Quedó también en la historia por haber marcado, en cuatro minutos de distancia entre uno y otro, el gol más villano y el más bello en la historia de la Copa del Mundo, el de la "Mano de Dios" y el maravilloso eslalon (consiste en realizar un recorrido sinuoso en zigzag, sorteando una serie de obstáculos, en el menos tiempo posible) ante la defensa inglesa.

Pelé (Brasil)



"O Rei" es el único jugador tres veces ganador de la Copa del Mundo, desde la de Suecia 1958 cuando tenía 17 años, hasta la obra maestra de futbol ofensivo en México 1970.

También ganó la de Chile 1962 a pesar de su temprana lesión en el torneo. Pelé permaneció en la historia como el mejor jugador de todos los tiempos y dejó una colección de imágenes, desde su doblete y sus lágrimas de adolescente en el título de 1958 hasta su pase a ciegas a Carlos Alberto en la final contra Italia en 1970 (4-1).

En el Mundial de Suecia 1958, Pelé se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol (17 años).

Su talento sigue siendo tan grande que incluso dejaron huella sus goles fallados, como su genialidad para hacer un autopase sin tocar el balón ante la salida del arquero uruguayo Ladislao Mazurkiewicz en semifinales (su remate con el arco libre salió desviado) o el globo desde su propio campo que se marchó por un suspiro pegado al palo del arco de Checoslovaquia, ambas acciones en México 1970.

Lionel Messi (Argentina)



La quinta fue la vencida para Lionel Messi: 16 años después de su debut mundialista en Alemania 2006, el heredero natural de Maradona en la Albiceleste fue el líder que su país necesitaba para conquistar el Mundial de Catar 2022.

En ese torneo, Messi sumó siete tantos, lo que elevó su cuenta particular en mundiales a trece, convirtiéndose en el máximo anotador histórico de su país en Copas del Mundo, delante de Gabriel Batistuta (10).

Messi ha ganado dos veces el Balón de Oro de la Copa Mundial: 2014 y 2022.

Ocho veces ganador del Balón de Oro y ahora con 38 años, La Pulga se prepara para su último Mundial, que será además principalmente en el país (Estados Unidos) en el que vive y juega desde 2023, cuando abandonó el balompié europeo para vestir los colores del Inter Miami.

Ronaldo Nazario (Brasil)



El Fenómeno conoció todas las caras de la Copa del Mundo. Coronado sin jugar con 17 años en Estados Unidos 1994. Contra el local Francia, donde un malestar la mañana del partido lo dejó debilitado y después vencido 3-0 en París.

Nazario cerró su participación mundialista anotando 3 goles en 2006.

El mejor atacante de su época tomó la revancha en Corea-Japón 2002 cuando sobrevoló el torneo, terminando como máximo goleador (8 tantos) con un doblete en la final ganada 2-0 contra Alemania, para obtener su segundo título, esta vez como líder absoluto.

Abandonó los Mundiales una vez más batido 1-0 por Francia en los cuartos de final de Alemania 2006.