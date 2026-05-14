Mbappé y Dembélé lideran nómina de Francia para Mundial 2026

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Didier Deschamps, director técnico de Francia, anunció este jueves a su grupo de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026, con los delanteros Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como estandartes.



Désiré Doué, del PSG y Michael Olise, extremo del Bayern Munich, también figuran en una línea de ataque temible para el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.



Rayan Cherki debutará en un Mundial después de completar, con 22 años, una espectacular primera temporada en el Manchester City, mientras que William Saliba, del Arsenal, aportará solidez defensiva a "Les Bleus".

Deschamps dirigirá a los galos por última vez antes de dejar el cargo al término del torneo.



Otro atacante, Jean-Philippe Mateta, fue llamado en sustitución del lesionado Hugo Ekitike.



El lateral Lucas Hernández y el motor del centro del campo N'Golo Kanté son, junto a Mbappé y Dembélé, los únicos supervivientes de la plantilla de Deschamps que se proclamó campeona del mundo hace ocho años en Rusia.



Deschamps, que dirigirá a los galos por última ocasión antes de dejar el cargo al término del torneo, no incluyó en la nómina al arquero del PSG: Lucas Chevalier, y llamó como tercer portero a Robin Risser, en una lista de 26 jugadores sin muchas sorpresas destacadas.



Sin Camavinga



En el listado resalta la ausencia del centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, señalado tras su expulsión en la vuelta de cuartos de Champions ante el Bayern.



Quien si estará es Aurélien Tchouameni, su compañero en el estadio Santiago Bernabéu, implicado recientemente en una pelea con el volante uruguayo Federico Valverde.

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Francia forma parte del Grupo I del Mundial junto a Irak, Senegal y Noruega.



Deschamps ya había perfilado bastante bien los contornos de su grupo durante la gira por Estados Unidos en marzo pasado.



El seleccionador tiene la firme intención de dejar el banquillo con un tercer título, después de los de 1998 y 2018, para borrar la derrota de 2022 en la final ante la Argentina de Lionel Messi.

“ No se trata necesariamente de los 26 mejores jugadores. Tiene que ver con el equilibrio y con cómo se compenetra el equipo. ” Didier Deschamps, director técnico de Francia.

Según el reglamento de la FIFA, Deschamps tendrá de todos modos la posibilidad de sustituir a un jugador en caso de lesión hasta 24 horas antes del debut, el 16 de junio contra Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



Los galos disputarán dos partidos amistosos contra Costa de Marfil, el 4 de junio en Nantes, y contra Irlanda del Norte, el 8 de junio en Lille, antes de volar hacia su campamento base en Boston.

“ El criterio primordial y esencial (para la selección) es deportivo. ” Didier Deschamps, DT de 57 años.



Nómina de Francia para el Mundial 2026:



- Arqueros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)



- Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Théo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)



- Centrocampistas: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)



- Atacantes: Maghnes Akliouche (Mónaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan)