La FIFA usa el Mundial para captar a jóvenes en redes

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Ante la multitud de jóvenes que ya no siguen el futbol en los canales televisivos tradicionales, la FIFA se alía con las redes sociales y Netflix para ampliar su audiencia y encontrar ingresos complementarios durante el Mundial 2026.

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Para la máxima cita, que comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, el organismo rector del balompié ha establecido llamativas asociaciones con TikTok y YouTube, designadas como sus "plataformas privilegiadas".

Infantino durante la ceremonia de inauguración del Centro Internacional de Radiodifusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En TikTok, treinta influencers de once países han sido acreditados para contar el Mundial a sus seguidores en un formato "centrado en los aficionados", "con acceso a los bastidores" e imágenes en directo.

Detrás de estas alianzas hay una justificación por demás documentada: las audiencias deportivas están disminuyendo en los canales de televisión en beneficio de las plataformas digitales.

En Estados Unidos, sumando todos los programas, el streaming supera en ocasiones desde 2025 la audiencia combinada de los canales en abierto y de cable. En el Reino Unido, el número de telespectadores de 18 a 34 años se redujo un 34 % entre 2010 y 2024. Los jóvenes aficionados del deporte rey siguen presentes, pero desde otras plataformas.

Para la Copa del Mundo 2026 ha establecido asociaciones con TikTok y YouTube.

Cambios de hábitos

En el gigante norteamericano, por ejemplo, cerca de un tercio de los menores de 30 años renuncia a una suscripción de pago al deporte en directo y prefiere seguir clips y resúmenes en las redes sociales, según la consultora Deloitte.

En el mundo, un 20 % de los aficionados al deporte de esta generación no ve los eventos en vivo, señalaba la firma McKinsey antes de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por ahora, las asociaciones con las redes sociales se presentan como "complementarias de los difusores y de los titulares de derechos" televisivos, matizó el responsable mundial de deporte de TikTok, Rollo Goldstaub, cuya aplicación afirma contar con mil millones de usuarios en el mundo.

Estas alianzas con las redes sociales buscan en efecto captar la atención de los jóvenes espectadores para atraerlos de nuevo hacia la retransmisión íntegra.

Histórica alianza de FIFA con las redes sociales, previo al Mundial 2026.

En YouTube, los canales que han adquirido los derechos de retransmisión podrán, por primera vez, difundir gratuitamente los diez primeros minutos de cada partido.

TikTok, por su parte, ha prometido nuevas fuentes de ingresos publicitarios a esos mismos difusores y a los patrocinadores.

La televisión, sin embargo, sigue siendo, con mucha diferencia, el principal motor financiero de la FIFA.

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Según su informe anual, los derechos de retransmisión representaron el 45 % de los cerca de 7,600 millones de dólares (casi 58 millones de quetzales) de ingresos del ciclo 2019-2022, por delante del marketing (24 %) y las licencias (10 %). Pero la retransmisión ya no es exclusiva de los canales tradicionales.

Netflix, prosiguiendo su estrategia de conquista del sector de los eventos deportivos en directo, obtuvo la exclusividad en Estados Unidos para los Mundiales femeninos de 2027 y 2031.

El acuerdo, que incluye series documentales en las que la plataforma se ha especializado, supone un avance notable para la FIFA, que hasta ahora ofrecía las ediciones femeninas a precio reducido para atraer público.

Aficionado muestra algunas de las estampitas Panini del Mundial de la FIFA 2026 que su padre le compró.

Adiós, Panini

Los productos derivados constituyen otro vector de ingresos.

El 7 de mayo, la FIFA anunció el fin de seis décadas de colaboración con Panini, el emblemático creador italiano de estampas para álbumes.

A partir de 2031, la firma será sustituida por la empresa estadounidense Fanatics, presente en el sector de las cartas coleccionables, la ropa y las apuestas deportivas.

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Ya titular de la licencia para los productos derivados del Mundial 2026, Fanatics se ha comprometido a distribuir gratuitamente artículos por valor de 150 millones de dólares (más de 1,100 millones de quetzales) a jóvenes de todo el mundo.

El nuevo aliado de la FIFA cita como modelo el crecimiento de los objetos de colección de la UEFA, que han pasado de un mercado de 15 a más de 200 millones de dólares (entre 115 mil millones a más de 1,500 millones de quetzales).