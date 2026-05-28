¡Por seguridad! En India retirarán estatua gigante de Messi

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Monumento de Lio Messi en Calcuta, India es atado con cuerdas por los fuertes vientos.

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Una estatua gigante del argentino Lionel Messi, erigida en India para conmemorar la visita del astro el año pasado, está "balanceándose por el viento", por lo que va a ser retirada, declaró este miércoles una autoridad de Calcuta.

Messi tambalea en India.

La inestabilidad de la estatua, de 21 metros y de color dorado que muestra a Messi levantando la Copa del Mundo, ha obligado a retenerla en el suelo con unas cuerdas.

El monumento fue inaugurado durante la llamada Gira GOAT de Messi por India en diciembre de 2025.

El legislador estatal de Bengala Occidental, Sharadwat Mukherjee, admitió a la AFP que la estatua no es segura: "Hemos observado que se balancea con el viento".

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Operadores ataron cuerdas a la estatua para evitar que pueda caer sobre una carretera muy transitada.

"Retirarla resulta más fácil decirlo que hacerlo", declaró Mukherjee, que no precisó si será trasladada a otro lugar que se considere más seguro.

El 11 de junio de 2026 iniciará el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. La participación de Argentina, actual campeona, genera expectativa.