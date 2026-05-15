Mundial 2026: Irán no recibe visados para viajar a EE.UU.

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Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol, denunció que aún no recibieron los visados para que su selección viaje a Estados Unidos y participe en el Mundial de 2026.



La participación de Irán en el torneo sigue rodeada de incertidumbre desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.





“ Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionarnos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse. ” Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol.



Según el presidente de la federación, los jugadores tienen que desplazarse a la capital turca, Ankara, para que se les tomen las huellas dactilares en el marco del procedimiento de visado.

“ No hemos recibido ningún informe de la otra parte sobre quiénes obtuvieron visados. Aún no se expedieron visados. ” Taj, mandatario del futbol iraní.



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que Irán disputará sus partidos del Mundial en Estados Unidos, tal y como quedó establecido en el sorteo del torneo, que también se juega en Canadá y México.

Irán celebró el miércoles una ceremonia de despedida para su selección nacional de futbol.

Teherán y Washington no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, tras la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense.



"Nosotros no tenemos nada que ver con Estados Unidos. Nos hemos clasificado para la Copa del Mundo y es a la FIFA a quien le corresponde organizarla", declaró.



Irán celebró el miércoles una ceremonia de despedida para su selección nacional de futbol, antes de su partida hacia el Mundial de 2026.





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"Si (la FIFA) no puede garantizar que todas las selecciones clasificadas, incluida Irán, puedan entrar en el territorio del país anfitrión sin discriminación ni restricciones, se verá comprometida la propia credibilidad de la Copa del Mundo", escribió en la red social X el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi.



El "Team Melli", tendrá su base en Tucson, Arizona, y se enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto por el grupo G.