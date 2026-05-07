Otamendi al Mundial: La AFA lo quiere en su debut de United 2026

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Argentina sueña con iniciar la cita mundialista con todas sus piezas disponibles.

Poniendo los ojos en United 2026, la Asociación de Futbol Argentino (AFA) solicitó este jueves a FIFA que le autorice a Nicolás Otamendi disputar el primer partido de la Albiceleste en la siguiente cita mundialista, pese a tener una sanción pendiente.

El comunicado resalta el acompañamiento del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, en la gestión.

Otamendi fue expulsado en el último partido de las eliminatorias sudamericanas frente a Ecuador, disputado el 9 de septiembre en el Monumental Isidro Romero Carbo. El argentino vio la tarjeta roja directa mientras Moisés Caideco de la "Tricolor" acumuló la segunda amarilla.

En un comunicado difundido este jueves por la AFA, se aclara que su presidente Claudio "Chiqui" Tapia ha hecho las gestiones ante el Comité de Emergencia de la FIFA, esperando que Lionel Scaloni pueda elegir a Otamendi para la primera fecha de las justas.

La Albiceleste es parte del grupo J y disputará su primer encuentro el 16 de junio ante Argelia.

Por otro lado, Scaloni tiene bajo la lupa sobre "Cuti" Romero, quien sufrió una lesión en abril pasado y trabaja para llegar a tiempo a United 2026.