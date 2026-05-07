Federico Valverde se pronuncia sobre la pelea con Aurélien Tchouaméni

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Debido a las múltiples versiones que han salido a relucir sobre el encontronazo entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el último entreno del Real Madrid que terminó con el uruguayo en el hospital, precisamente fue él quien publicó un comunicado en sus redes sociales.

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"Ayer tuve un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competeición y la frutración hacen que todo se agrande. Es normal que estas cosas puedan suceder y se zanjan entre nosotros sin que salga a luz. Evidentemente hay alguien que busca el mal", arrancó.

ÚLTIMA HORA I Comunicado de Valverde



❌ Valverde desmiente que Tchouamení le haya pegado: "En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho"



"Golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente"



"Lo siento de corazón… pic.twitter.com/Mb1txZx4bC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 7, 2026

Fede continuó diciendo que "hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión, golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita al hospital. En ningún momento me ha pegado ni yo a él".

"Lo siento de corazón, porque me duele la situación y el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido que perjudican mi imagen y tampoco puedo permitirlo", continuó.

Valverde finalizó diciendo que "no iba a pronunciarme hasta final de temporada, hemos desperdiciado otro año y me guardé la bronca y el rencor. No tengo dudas que cualquier roce deja de existir dentro del campo y si tengo que defenderlo, seré el primero en hacerlo. Estoy en disposición de colaborar en cualquier decisión que se tome por parte del club o mis compañeros".