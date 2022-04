"Tocó a mi hija": Las acusaciones del padre de Debanhi contra taxista que la abandonó

El padre de Debanhi convocó a una conferencia de prensa y reveló escabrosos detalles de la investigación que se realizaban acerca de la desaparición de Debanhi Escobar, además de exigir justicia y culpar al taxistA que la dejó en la carretera.

Entre las fuertes declaraciones dijo que habían puesto el cuerpo en la cisterna, pues ya se había registrado del motel sin tener detalles de la joven.

"Cuatro veces lo han cateado, cuatro veces y ¿por qué en la quinta aparece? ¿Lo sembraron?, ¿Cómo llegó? ¡No se pudo haber subido a la barda ella!".

Acerca de la versión que resbaló: "Es mentira, totalmente mentira y tienen que llegar a las últimas consecuencias porque esta es una zona de peligro, no tengo miedo porque ya no tengo a mi hija", explicó.

Luego soltó las fuertes declaraciones informando que existe un documento donde se señala que el taxista, Juan David Cuellar tocó los senos de Debanhi y dijo: “supongo que mi hija no aguantó el acoso, porque es un acoso”.

Ël dijo que la fiscalía lo había secuestrado: "es un secuestro aunque sean fiscales", me dijeron: 'Súbete a la camioneta, te vamos a dar información', ¿Porqué me sacan y me secuestran y no me dicen nada?, no me salgas con eso, porque me partas el corazón".

"Qué caiga quien tenga que caer", explicó exigiendo que el motel debe proporcionar videos del interior.

“Acuso públicamente a Juan David Cuellar de detonar todo esto, porque eso detonó que mi hija se bajara del taxi, que no se debió haber bajado, porque era un taxi de alquiler”.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León “no hizo su chamba… Yo estuviera con mi hija y mi esposa también”.

“Todo el que resulte responsable que caiga”, sostuvo, asegurando que se reunirá con el gobernador de Nuevo León Samuel García en busca de respuestas.

Mario Escobar dijo que tenía más información del caso pero no podía decir, además se sintió usado por la fiscalía.