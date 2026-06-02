"Queremos demostrar que somos los mejores", asegura Rodri

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El centrocampista de la selección española Rodrigo "Rodri" Hernández afirmó que, tras ganar la Eurocopa, la Roja quiere "volver a demostrar" que son "los mejores" para ganar un Mundial en el que "va a haber sorpresas".

"Cuando no habíamos sido capaces de ganar, nos tocaba demostrarlo y ahora que lo hemos hecho, queremos volver a demostrar que somos los mejores, pero de todo el mundo", afirmó el jugador durante el día de atención a medios de la selección española.

Rodri llega a la Copa Mundial 2026 como uno de los líderes y figuras de 'La Roja'.

"Sabemos que el futbol vive del presente, no del pasado", añadió el elemento del Manchester City, quien, sin embargo, está convencido de que los éxitos anteriores son un punto de partida para seguir creciendo y "poder alcanzar el hito más importante a nivel de un jugador: ganar un mundial".

Rodri consideró que la forma de cuidar el físico será crucial en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, que comienza el 11 de junio.

"Va a ser el Mundial más exigente... una ronda más, dieciseisavos, muchos equipos, por eso creo que la gestión de cargas, el tema físico va a ser clave, no desgastarse mucho al principio y llegar bien a los tramos importantes", explicó el centrocampista español.

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Convertido en uno de los veteranos de la Roja, Rodri no quiso adelantar posibles candidatos al título, pero cree que "va a haber sorpresas" convencido de que todas las selecciones van a ser potentes.

Animó a que España encare los quince días que quedan hasta su debut contra Cabo Verde como una mini pretemporada para llegar bien al torneo.

El centrocampista llamó al equipo a afrontar las semanas previas como una "mini pretemporada".

"Creo que lo que va a dictaminar que esta selección triunfe o no, es el día a día, el ir creciendo, el ir viéndose cada día mejor, mejorando, corrigiendo las cosas que no hagamos bien", explicó el capitán.

"Yo creo que en ese crecimiento viene el éxito", añadió Rodri, que elogió el papel y la experiencia del seleccionador Luis de la Fuente.

“ Luis es un entrenador que habla siempre desde la tranquilidad, y eso al final al jugador le transmite mucha tranquilidad. ” Rodri, seleccionado de España.

España, encuadrada en el grupo H, inicia su camino mundialista el 15 de junio en Atlanta contra Cabo Verde, antes de enfrentarse el 21 a Arabia Saudí y cerrar la fase de grupos contra Uruguay el 27 de junio.