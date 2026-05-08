Tren al estadio para la final del Mundial, será más barato

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Los boletos de tren entre Nueva York y el estadio MetLife en Nueva Jersey, donde se disputará la final del Mundial 2026, han reportado una baja de 45 dólares, unos 300 quetzales, informó este viernes Kris Kolluri, responsable del sistema de transporte.

Semanas atrás se conoció que cada aficionado debía pagar 150 dólares (1000 quetzales aproximadamente) por el traslado, que consta de 30 kilómetros, causando rechazo entre aficiones.

“ Me complace que podamos reducir el precio al menos un 30 % y bajar el costo de 150 a 105 dólares (800 quetzales) por billete. ” Kris Kolluri, jefe del sistema de tránsito de Nueva Jersey.



La gobernadora del estado, Mikie Sherrill, "pidió a NJ TRANSIT que buscara patrocinios privados y otras fuentes para reducir costos", señaló Kolluri.

La capacidad del MetLife Stadium, sede de la final del 19 de julio, es de 78.000 espectadores.

Polémica



El cambio en el precio del boleto no reducirá la polémica. Los altos costos de movilización son una de muchas quejas de quienes pretendían ir al Mundial. También el valor de las entradas a los partidos ha generado descontento en las y los seguidores.

La capacidad del MetLife Stadium es de 78 mil espectadores.

FIFA había señalado que en los acuerdos originales con las ciudades sede "exigían transporte gratuito para los aficionados a todos los partidos", sin embargo, se dieron renegociaciones en donde se acordaron billetes "a precio de costo".

En medio de una indignación generalizada entre los aficionados, el costo del boleto de tren entre New York y el Metlife Stadium fue reducido de USD 150 a USD 105, informó el responsable del sistema de transporte.



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El sistema de transportes aseguró que el alza de 13 dólares a 150, se debía a la cantidad de trenes que se necesitaban para desplazar a grandes cantidades de aficionados, considerando que el recinto deportivo del último encuentro tiene capacidad para 78 mil espectadores.