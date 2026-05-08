Mundial 2026
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FIFA pondrá fin a una de sus históricas alianzas

  • Por Soy502
07 de mayo de 2026, 20:01
Panini ha contado con una exclusividad con la FIFA para los álbumes de la Copa del Mundo desde 1970.

Panini ha contado con una exclusividad con la FIFA para los álbumes de la Copa del Mundo desde 1970.

A partir de 2031, las estampitas y el clásico álbum mundialista tendrán un nuevo rostro, luego que FIFA finalice una relación de seis décadas con Panini, para iniciar una nueva aventura con una empresa estadounidense.

Destacado: Selección renovará a su entrenador previo al Mundial 2026

FIFA y Fanatics han firmado un contrato de exclusividad a largo plazo para los siguientes coleccionables físicos y digitales. El acuerdo con Fanatics abarcará desde cartas hasta apuestas deportivas.

 

 

El vínculo entre Fanatics y FIFA no es nuevo. Para United 2026 los estadounidenses comercializaron productos oficiales.

Ningún otro deporte ofrece el potencial de crecimiento internacional del fútbol.
Michael Rubin,
director general de Fanatics.

Medios internacionales aseguran que este cambio se debe a la intención de FIFA por conectar con nuevos públicos, que incluye la asociación con las plataformas Tik Tok y YouTube, así como la disposición de acreditar a creadores de contenido para cubrir los partidos de este Mundial.

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