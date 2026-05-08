FIFA pondrá fin a una de sus históricas alianzas

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A partir de 2031, las estampitas y el clásico álbum mundialista tendrán un nuevo rostro, luego que FIFA finalice una relación de seis décadas con Panini, para iniciar una nueva aventura con una empresa estadounidense.

FIFA y Fanatics han firmado un contrato de exclusividad a largo plazo para los siguientes coleccionables físicos y digitales. El acuerdo con Fanatics abarcará desde cartas hasta apuestas deportivas.

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El vínculo entre Fanatics y FIFA no es nuevo. Para United 2026 los estadounidenses comercializaron productos oficiales.

“ Ningún otro deporte ofrece el potencial de crecimiento internacional del fútbol. ” Michael Rubin, director general de Fanatics.

Medios internacionales aseguran que este cambio se debe a la intención de FIFA por conectar con nuevos públicos, que incluye la asociación con las plataformas Tik Tok y YouTube, así como la disposición de acreditar a creadores de contenido para cubrir los partidos de este Mundial.