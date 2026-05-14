Ancelotti renueva con Brasil hasta 2030

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El italiano Carlo Ancelotti renovó su contrato como seleccionador de Brasil hasta 2030, anunció este jueves la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), que da un voto de confianza al técnico en vísperas del Mundial 2026.

El entrenador de 66 años, extendió su vínculo con la Verdeamarela "por cuatro años más, hasta la Copa del Mundo 2030", informó la CBF en un comunicado.

El anuncio de su renovación era inminente, luego de que tanto él como el presidente de la CBF, Samir Xaud, reconocieran públicamente hace días que las negociaciones iban por buen camino.

La lista definitiva para el Mundial 2026, será divulgada el lunes 18 de mayo por el italiano.

Ancelotti, el técnico más laureado en la historia de la Liga de Campeones de Europa, debutó al mando de Brasil en junio de 2025, en medio de pobres resultados en la clasificatoria sudamericana.

“ Desde hace un año trabajamos para llevar a la selección brasileña de vuelta a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo. ” Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil.

La crisis de los pentacampeones mundiales se llevó por delante a dos entrenadores brasileños, sus antecesores fueron Fernando Diniz y Dorival Júnior.

Ancelotti es el primer director técnico extranjero de la Seleção desde que el argentino Filpo Núñez dirigió un amistoso en 1965.

Ha dirigido a Brasil en 10 partidos con saldo de cinco vitorias, dos empates y tres derrotas.

"Desde el primer minuto entendí lo que el futbol significa para este país", expresó el exentrenador del AC Milán y Real Madrid.

Con la mirada en el Hexa

Brasil comparte con Marruecos, Escocia y Haití el Grupo C del Mundial 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La renovación de Ancelotti junto a la duda sobre la posible convocatoria de Neymar a la Copa del Mundo, tema aún sin resolver.

La lista definitiva será divulgada el lunes 18 de mayo por el italiano.

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El domingo 31, la selección brasileña se medirá a Panamá en el Maracaná de Río de Janeiro en un amistoso antes de partir rumbo al Mundial, un rival al que la Canarinha no gana desde 2002.

Con un palmarés envidiable en clubes, Ancelotti nunca había dirigido a una selección nacional hasta que asumió el desafío de reconducir la ruta del Scratch du Oro (nombrado así por la prensa internacional por el estilo de juego de futbolistas como Pelé y Garrincha, por la similitud con la técnica de un DJ para mezclar).

El italiano selló el pase al Mundial del gigante sudamericano, que firmó su peor campaña histórica en las eliminatorias bajo el formato actual (28 puntos en 18 juegos).

En los amistosos de preparación para el torneo, Brasil también ha tenido altibajos.

Derrotas contra Japón (3-2) y Francia (2-1) han despertado alertas.

"Ser humano fantástico"

“ El currículum y la trayectoria de Ancelotti hablan por sí solos. Pero, además de eso, es un ser humano fantástico. Estamos extremadamente satisfechos. ” Gustavo Dias, vicepresidente de la CBF

Según la prensa, el italiano gana unos 10 millones de euros al año.

Es el único entrenador que ha conquistado la Liga de Campeones de Europa en cinco ocasiones: dos veces con el AC Milan y tres con el Real Madrid.

Ya en su etapa como jugador había conseguido dos veces el título con el club rossonero.

Ancelotti es el primer director técnico extranjero de la Seleção desde que el argentino Filpo Núñez dirigió un amistoso en 1965.

Se trata también del único técnico que ha conquistado las cinco principales ligas europeas: la italiana con el Milan, la inglesa con el Chelsea, la francesa con el Paris Saint-Germain, la alemana con el Bayern Múnich y la española con el Madrid.