Selección de Irán es despedida con multitudinaria ceremonia

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Grandes multitudes despidieron a la selección de futbol de Irán, que se encamina al Mundial 2026, informaron este miércoles medios internacionales.

La selección iraní debutará frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio.

En medio de banderas, cánticos y consignas, los jugadores vestidos con ropa deportiva en colores rojo y negro, junto al seleccionador Amir Ghalenoei y el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, fueron ovacionados en un escenario ubicado en la plaza Enghelab de Teherán.

A few days after FIFA president Gianni Infantino remarked that Iran would take part in the World Cup as planned, Iranian football fans gathered in Tehran to celebrate a send-off ceremony for their national team. pic.twitter.com/XsUElwXfw5 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 13, 2026

“ Los jugadores de la selección nacional en el Mundial representarán al pueblo, a los combatientes del país, al líder (el líder supremo Mojtaba Jamenei) y al país. ” Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán.



"Nuestra selección nacional es la selección de fútbol de tiempos de guerra", afirmó Taj y agregó que el equipo será un "pilar de autoridad y resistencia".



"Por la sangre de los mártires, canten el himno nacional con firmeza y sin vacilar", decía una pancarta.



Irán, tendrá su campamento base en Tucson, Arizona.



La selección iraní iniciará su participación frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio y luego se enfrentará a Bélgica el 21 de junio también en Los Ángeles y a Egipto, el 27 de junio en Seattle.