Selección de Irán es despedida con multitudinaria ceremonia

Grandes multitudes despidieron a la selección de futbol de Irán, que se encamina al Mundial 2026, informaron este miércoles medios internacionales.
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En medio de banderas, cánticos y consignas, los jugadores vestidos con ropa deportiva en colores rojo y negro, junto al seleccionador Amir Ghalenoei y el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, fueron ovacionados en un escenario ubicado en la plaza Enghelab de Teherán.
"Nuestra selección nacional es la selección de fútbol de tiempos de guerra", afirmó Taj y agregó que el equipo será un "pilar de autoridad y resistencia".
"Por la sangre de los mártires, canten el himno nacional con firmeza y sin vacilar", decía una pancarta.
Irán, tendrá su campamento base en Tucson, Arizona.
La selección iraní iniciará su participación frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio y luego se enfrentará a Bélgica el 21 de junio también en Los Ángeles y a Egipto, el 27 de junio en Seattle.