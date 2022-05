Anuncian que Alejandro Giammattei fue invitado a Cumbre de las Américas

Gobierno de Guatemala anuncia que Alejandro Giammattei fue invitado a la Cumbre de las Américas, en días anteriores el presidente aseguró que ya había mandado a decir que no iba a ir.

A través de un comunicado, el Gobierno de Guatemala anunció que el presidente Alejandro Giammattei fue invitado por Joe Biden, presidente estadounidense, para asistir a la Cumbre de las Américas.

"El presidente de la República Alejandro Giammattei fue invitado por su homólogo estadounidense Joe Biden para asistir a la Cumbre de las Américas, en reconocimiento a los valores democráticos del país", asegura el documento.

El mandatario fue invitado por medio de una carta firmada por Biden y en ella se destaca que "el gobierno está comprometido con la prosperidad económica, seguridad, derechos humanos y dignidad de la población".

¿Asistirá Giammattei?

El pasado 17 de mayo, el presidente Giammattei se refirió a que no sería invitado a la Cumbre de las Américas, debido a que esta se llevará a Cabo en Estados Unidos.

"Sé que no me van a invitar a la Cumbre, de todos modos ya les mandé a decir que no voy a ir. Porque se lo dije y se lo repito al embajador de esa nación (EE.UU.) que este país puede ser de este tamaño, pero mientras yo sea presidente a este país se le respeta", dijo el mandatario durante un discurso.

Sus declaraciones fueron vertidas, después de que designara a Consuelo Porras como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, para el período de 2022 al 2026.

Esto fue lo que dijo en aquel momento: