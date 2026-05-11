Knicks destrozan a Filadelfia y clasifican a finales de conferencia del Este

Los Knicks de Nueva York avanzaron por segundo año consecutivo a las finales de la Conferencia Este tras aplastar este domingo 144-114 a los 76ers de Filadelfia y completar una contundente barrida de 4-0 en las semifinales de la NBA.
OTRAS NOTICIAS: Marc Márquez fue operado con éxito tras accidente en el GP de Francia
El conjunto neoyorquino firmó una noche histórica desde la línea de tres puntos. Igualó el récord de playoffs con 11 triples en el primer cuarto y alcanzó otra marca al llegar a 18 aciertos antes del descanso.
Los Knicks terminaron el encuentro con 25 triples convertidos, una nueva cifra récord en postemporada, además de extender a siete su racha de victorias consecutivas en estos playoffs.
Jalen Brunson aportó 24 puntos, mientras que Miles McBride lideró la ofensiva con 25 unidades. Además, el dominicano Karl-Anthony Towns también brilló con un doble-doble de 17 puntos y 10 rebotes para contribuir al dominio absoluto de Nueva York.
Ahora, los Knicks esperan al ganador de la serie entre los Pistons de Detroit y los Cavaliers de Cleveland para disputar el boleto a las Finales de la NBA. El equipo neoyorquino mantiene vivo el sueño de conquistar un campeonato que no gana desde 1973.