¿Se cancela la Finalissima? Argentina y España no acuerdan una nueva sede

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La esperada Finalissima 2026 entre Argentina y España se encuentra en serio riesgo de no disputarse en la fecha FIFA de marzo debido a desacuerdos entre federaciones y problemas logísticos que han surgido en las últimas semanas.

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Inicialmente, el duelo que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa estaba programado para el 27 de marzo en Qatar. Sin embargo, la situación geopolítica generada por el conflicto entre Irán y Estados Unidos obligó a replantear la sede del encuentro, lo que desató una serie de desacuerdos entre las partes involucradas.

Durante los últimos días, la UEFA y la CONMEBOL han intentado encontrar una nueva sede para el compromiso, aunque las propuestas no han logrado consenso. Desde España se planteó la posibilidad de disputar el partido en el Santiago Bernabéu, propuesta que fue rechazada por la Asociación del Futbol Argentino al considerar que otorgaría una ventaja de localía al conjunto europeo.

Como respuesta, la federación sudamericana propuso llevar el encuentro al Estadio Monumental, sede de la Albiceleste en Buenos Aires, una alternativa que tampoco fue aceptada por la federación española, al considerar que generaría el mismo escenario de localía pero a favor del campeón sudamericano.

Última contraoferta de AFA para jugar la Finalissima:

Que se juegue el 31 de marzo y en cancha neutral o no se juega. — Gastón Edul (@gastonedul) March 14, 2026

Última oferta

No obstante, en las últimas horas surgió una nueva alternativa. Según reportes de la prensa argentina, la AFA presentó una última contraoferta a la UEFA para disputar el partido el 31 de marzo en sede neutral, proponiendo como opción a Italia como país anfitrión.

La falta de acuerdo entre ambas partes ha encendido las alarmas sobre una posible cancelación del encuentro en esta ventana internacional. De no resolverse el conflicto, el enfrentamiento que podría reunir a figuras como Lionel Messi y Lamine Yamal tendría que quedar postergado indefinidamente, con el calendario internacional cada vez más ajustado rumbo al próximo Mundial.