Haití golea a la Nueva Zelanda de Tim Payne en amistoso

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Las selecciones de Haití y Nueva Zelanda se midieron este martes en un partido amistoso previo al Mundial 2026. El principal atractivo era la participación del neozelandés Tim Payne, el jugador que en la última semana pasó de ser el "menos conocido" de United 2026 a sumar más de 4.6 millones de seguidores en Instagram.

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El defensa que juega para el Wellington Phoenix de Australia es uno de los históricos en selección, pero frente a los caribeños tuvo una actuación intermitente antes de ser sustituido en el descanso de medio tiempo, dejando más sinsabores que certezas.

El delantero haitiano Frantzdy Pierrot y el defensa neozelandés Michael Boxall, luchan por el balón.

El partido disputado en el Estadio de Miami finalizó 4-0 dejando a los Granaderos con altas expectativas previo a la cita en Norteamérica y descubriendo graves falencias defensivas de los "All Whites". A los 11 minutos Ruben Providence marcó el primero para Haití, jugándole la vuelta a Payne y definiendo con poco ángulo de acción. Lenny Joseph (Ferencváros de Hungría) amplió la ventaja al minuto 50, esquivando a sus rivales dentro del área.

El delantero haitiano Rubén Providence celebra tras marcar un gol frente a Nueva Zelanda.

Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor de Turaquía) con un potente cabezazo se sumó al festín de goles y al 62' marcó el tercero de la jornada, en medio de un segundo tiempo de ida y vuelta. Duke Lacroix (Colorado Springs de EE.UU.) liquidó el juego preparatorio, marcando el cuarto tanto al 86'.

| GOAL: FRANTZDY PIERROT MAKES IT THREE FOR HAITI! WHAT A SENSATIONAL TEAM GOL!



THE TIM PAYNE’S TEAM RE BEING DESTROYED! WOW!



Haiti 3-0 New Zealand



pic.twitter.com/sXfAnkHzAO — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 3, 2026

Haití debutará en el Mundial 2026 el 13 de junio como parte del Grupo C, frente a Escocia, en el Estadio Boston de Massachusetts, Estados Unidos, mientras que Nueva Zelanda verá a su primer rival, Irán, el 15 de junio en el Estadio de Los Ángeles.