Los dos Mundiales que no se disputaron debido a una guerra

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Bajo el contexto del reciente conflicto bélico que se ha desatado en el Medio Oriente, los fantasmas de una posible cancelación de la Copa del Mundo de 2026 han empezado a rondar en el aire, una situación que solamente se ha dado en un par de ocasiones durante la historia del torneo.

En los casi 100 años de historia que registra el certamen más importante de selecciones, han sido un total de dos ediciones las que no se han podido disputar, ambas debido a la Segunda Guerra Mundial, que estalló en 1939.

Hay dos plazas para la #CopaMundialFIFA en disputa. Seis naciones sueñan con conseguirlas. ¡Y tú puedes vivirlo desde el estadio! ️



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Aquella situación provocó que el Mundial programado para 1942, cuya sede sería Alemania (uno de los principales protagonistas de la guerra), no pudiera llevarse a cabo.

Y cuatro años más tarde, a pesar de que el conflicto ya había finalizado (1945), las condiciones políticas, económicas y logísticas no permitían organizar un evento de tal magnitud, por lo que el Mundial de 1946 ni siquiera estuvo cerca de organizarse, y no fue sino hasta 1950 cuando finalmente se pudo volver a jugar.

⚠️ Irak le pidió a FIFA POSTERGAR LOS PLAYOFFS del Mundial 2026 por la Guerra de Oriente.



⛔️ Los aeropuertos del país están CERRADOS y creen que no llegarán a enviar a todos sus jugadores a México.



‼️ Graham Arnold, su entrenador, requiere que se juegue UNA SEMANA ANTES del… pic.twitter.com/srFjrb4kc9 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 9, 2026

El presente

Ante la crisis socio-política actual, se ha llegado a especular sobre el riesgo que corre la máxima cita futbolística, aunque, la FIFA no ha dado ningún tipo de comunicado, y todo parece seguir según lo acordado para que en junio y julio ruede el balón en Estados Unidos, Canadá y México.

Hasta el momento, la única consecuencia sería la retirada de Irán (ubicado en el grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda), por lo que falta definir quién ocupará su plaza.

La FIFA deberá determinar la solución para esta situación, aunque Irak aparece como candidato, lo que podría provocar cambios a los repechajes internacionales a disputarse entre el 26 y 31 de marzo, pues los asiáticos eran los que se habían ganado el derecho a pelear por uno de los últimos boletos en esta instancia.