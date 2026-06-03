Un nuevo asalto mundialista para varios cuarentones

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Más allá de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, superestrellas que disputarán su sexto Mundial, otros veteranos participarán en la gran cita norteamericana pese a haber entrado ya en la cuarentena, como los arqueros Guillermo Ochoa y Manuel Neuer o el croata Luka Modric.

El debut de Lionel Messi, con 19 años, fue el 16 de junio de 2006 en Alemania, frente a Serbia y Montenegro.

Sexto episodio

Aunque Ronaldo y Messi acaparen los focos, hay un tercer futbolista que alcanzará también el récord de asistencia a seis Copas del Mundo: el guardameta mexicano Guillermo Ochoa, que soplará 41 velas el próximo 13 de julio.

El jugador nacido en Guadalajara, que viste la camiseta del Tri desde 2005, juega desde el inicio de la temporada en el club chipriota AEL Limassol, después de haber pasado, entre otros, por Ajaccio, Málaga, Standard de Lieja, Club América y Salernitana.

Reconocido por su solidez bajo los palos gracias a unos reflejos felinos, Ochoa se dio a conocer mundialmente en las justas de Brasil 2014, donde firmó un partido descomunal contra el país anfitrión en la fase de grupos que terminó sin goles.

El debut de Guillermo "Memo" Ochoa en una Copa Mundial se registra el 13 de junio de 2014 en la Copa del Mundo de Brasil.

En 2018, reforzó aún más su leyenda con una nueva hazaña ante Alemania, derrotada por México con marcador 1-0.

Con sus 152 apariciones internacionales, aportará su experiencia al grupo para lograr el gran objetivo de México: superar los cuartos de final, en casa.

El artista

Arquitecto de las proezas de Croacia en Rusia 2018, donde resultó subcampeona, y en Catar cuatro años más tarde, en donde terminó en tercer lugar, Luka Modric se dispone a jugar su quinto Mundial.

Tras el fin de la exitosa aventura de 13 años en el Real Madrid, coronada con 27 títulos y el Balón de Oro 2018, se incorporó esta temporada al AC Milan, donde sigue haciendo gala de capacidad para organizar el juego y de una calidad técnica sin igual.

Luka Modrić debutó en una Copa del Mundo el 12 de junio de 2006 en el Mundial de Alemania. Ingresó de cambio en el minuto 78 en el empate sin goles entre Croacia y Japón.

Víctima de una fractura del pómulo izquierdo a finales de abril, apenas ha vuelto a jugar desde entonces, pero eso no preocupa a su seleccionador Zlatko Dalic: "No tengo ninguna duda, estará en forma".

Considerado uno de los centrocampistas más grandes de la historia, Modric sigue siendo, a sus 40 años, el director de juego de Croacia, que se medirá a Inglaterra en la fase de grupos.

El resucitado

Se había retirado de la selección tras la Eurocopa 2024, pero está de vuelta: a los 40 años, Manuel Neuer vuelve a ser el número 1 bajo los palos de la portería alemana.

El seleccionador Julian Nagelsmann estuvo casi dos años repitiendo que no se planteaba el regreso del portero, pero la lesión de Marc-André ter Stegen y la poca fiabilidad de Oliver Baumann han llevado al técnico a llamarle de nuevo.

Neuer se consagró campeón del mundo en Brasil 2014 y ganó el Guante de Oro como el mejor arquero del torneo.

Campeón del mundo en 2014, cuando estaba en la cima de su carrera, Neuer demostró esta temporada en la Liga de Campeones de Europa que sigue siendo capaz de realizar las paradas espectaculares que le dieron fama.

No obstante, su estado físico provoca dudas: regularmente lesionado desde el Mundial de 2022, Neuer ha sufrido recientemente lesiones en el gemelo, una dolencia que le impidió disputar la final de la Copa de Alemania en el ocaso de mayo con el Bayern.

Héroe bosnio

Tras su paso por Manchester City o Inter de Milán, Edin Dzeko sigue siendo, a sus 40 años, un elemento esencial de Bosnia.

Actualmente en el Schalke 04, el delantero centro es el máximo goleador del combinado bosnio con 73 tantos, y también el jugador con más participaciones internacionales, sumando 148 partidos.

Edin Džeko es la figura principal y capitán de la Selección de Bosnia y Herzegovina.

Autor de seis goles en la clasificatoria, marcó el tanto crucial del empate contra Gales en la semifinal de la repesca a cuatro minutos para el término de un partido que acabaron ganando en los penales los bosnios.

En la final contra Italia, también definida desde el punto penal, estuvo a la altura pese a una lesión en el hombro.

El Hadari y Milla

Otros veteranos también disputarán este Mundial, entre ellos numerosos porteros, como el guardameta haitiano del Bastia, Johny Placide, que, tras varias fases de clasificación fallidas, descubrirá la Copa del Mundo a los 38 años, o el escocés del Hearts, Craig Gordon, de 43.

Johny Placide fue el verdugo que eliminó al Tri rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008.

A los 39 años, el defensa japonés Yuto Nagatomo, que pasó por el Inter de Milán, el Galatasaray y el Marsella, disputará su quinto Mundial.

Yuto Nagatomo, defensa de los Samurai Blue, jugará su quinto torneo consecutivo desde su debut en Sudáfrica 2010.

No obstante, ninguno de ellos batirá el récord como jugador más veterano, establecido por el arquero egipcio Essam El Hadari contra Arabia Saudita en 2018 con 45 años y 161 días.

Tampoco corre peligro de momento el récord del futbolista de campo con más edad, en poder del camerunés Roger Milla, que tenía 42 años, un mes y ocho días en su última Copa del Mundo, en 1994.