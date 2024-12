Capturan al notario que creó la red de empresas B410

-

El Ministerio Público confirmó la captura de dos personas vinculadas al caso de B410.

David Francisco Barrera Maldonado, un notario a quien se le atribuye la creación de la mayoría de empresas del caso B410 fue capturado por la Policía Nacional Civil por el delito de lavado de Dinero y otros activos.

Además, el MP reportó la captura de Carlos René Ayala Morales, representante legal de PCS Constructores, a quien se le acusa de los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

Estas son personas, son las primeras en ser detenidas por su presunta vinculación al caso B410, denominado así por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), al denunciar a un grupo de empresas que supuestamente evadió el pago de impuestos.

"Me extraña esta diligencia, toda vez que no fue girada por el juzgado donde fui denunciado. Ya en ese juzgado resolví mi situación, quitándome el embargo y el arraigo y en una semana pasa esto. Nosotros nos habíamos apersonado con ellos, no entiendo esta diligencia, no le debo a la SAT. En este momento ya resolví, espero que haya un curso correcto porque ya resolví en el juzgado que nos citó, nos dio a conocer el proceso B410. Mi error fue haberle comprado a dos empresas vinculadas al caso, pero ya lo que la SAT me ajustó de esas facturas que yo pagué, ya fue cancelado impuestos más multas e intereses", dijo Ayala Morales al Diario La Hora al llegar a Tribunales.

El Caso B410

La Fiscalía de Delitos Económicos está detrás de la información de las empresas que conforman el grupo B410 y otras que fueron creadas por el mismo notario, un hombre de apellidos Barrera Maldonado.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), al trasladar la denuncia al Ministerio Público, dividió la investigación en tres grupos. La Fiscalía mantiene esas tres líneas de investigación y las está ampliando.

El MP, con la información recabada hasta el momento, tiene claro cómo es que el notario creó las empresas y luego las vendió, cedió o trasladó a otras personas, pero la verificación de datos permitirá dar con quiénes son.

La primera gran línea de investigación se centra en nueve empresas del grupo B410, son proveedoras del Estado y que podría catalogarse como empresas fantasma. La SAT adelantó al indicar que sus direcciones fiscales no existen y el Ministerio Público continuó comprobando esa información.

Las otras líneas de investigación es por 16 empresas más, en su mayoría constructoras, que le facturaron al Estado con facturas del grupo B410 y por las cinco empresas que usaron proveedores del grupo B410, emitieron facturas, pero no pagaron impuestos.

Con ellas, están verificando la información contable, pero además, están a la espera que la SAT concluya sus auditorías, debido a que deben agotar el proceso administrativo.

"Son empresas de 2021, 2022, algunas de 2023. Lo que nos hace presumir que no tienen o no han tenido la capacidad financiera para venderle al Estado, por lo menos de proveerse de recursos para tener esa capacidad de venderle al Estado y a eso súmele porque en los allanamientos no se pudo establecer que tuviera capacidad instalada, queda hasta cierto punto en evidencia, que las entidades no tienen capacidad instalada o financiera", comentó.