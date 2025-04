¿Qué tan frecuente es ver un arcoíris en Guatemala?

-

Muchos guatemaltecos disfrutan de los arcoíris, un fenómeno natural fascinante que es fuente de mitos e historias.

Este 3 de abril de celebra el "Día mundial del arcoíris", con el fin de realzar este fascinante evento óptico que se obtiene del reflejo del agua tras la lluvia, con el sol.

Foto: Fredy Hernández.

¿Cómo se forma un arcoíris?

Ocurre cuando los rayos solares atraviesan las gotas de la lluvia en un ángulo de 42 grados, dando como resultado un halo de luz multicolor. En Guatemala es muy recurrente verlos durante la época de invierno o de lluvia, que inicia en mayo y termina los últimos días de octubre.

Los arcoíris también aparecen en los cuerpos de agua como manantiales y ciénagas apareciendo en algunos bosques húmedos y nubosos.

Foto Wilder López/Soy502.

Significado de un arcoíris en Guatemala

En Mesoamérica, el arcoíris fue importante en la vida cotidiana de las comunidades como mediador de los planos del cosmos, fue de vital importancia en el campo y se percibía como una señal anunciadora, jugó un papel importante en el ciclo agrícola.

En la cultura maya, la diosa Ixchel (mujer arcoiris), también conocida como Chak Chel (Gran arcoíris) era la diosa del arcoíris y fue representada como una guerrera con orejas de jaguar, la diosa maya del amor, la luna, la gestación, el agua, los trabajos textiles y la medicina.

Foto: El Cozumeleño, Cozumel, México.

Mitos y leyendas en Guatemala y el mundo

En los años 80 y 90 se decía que si veías un arcoíris y los señalabas te daba mala suerte y desaparecía pronto.

Señalar un Arcoíris es de mala suerte según dichos de las abuelas.

Una leyenda irlandesa que se regó en todo el mundo afirma que al final del arcoíris se esconde un tesoro consistente en una olla llena de oro, si consigues llegar al final será tuyo, pero debes ser astuto pues hay duendes que son guardias del botín y solo aparecen arcoíris une el cielo con la tierra.

Se dice que hay oro al final del arcoíris.

Para los cristianos el arcoíris tiene un significado muy grande, pues este fue creado por Dios tras el Diluvio Universal según se lee en el Antiguo Testamento.

"He colocado mi arcoíris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arcoíris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales", se lee en una parte de Génesis capítulo 9.

El arcoíris es un pacto entre Dios y los hombres según Génesis.

¿Cómo hacer un arcoíris?

También puedes lograr un arcoíris de manera artificial, necesitas un prisma de vidrio, al apuntarlo hacia la luz, al pasar a través de él se separa en sus colores como ocurriría en cielo, cuando las gotas actúan como pequeños prismas y la luz del sol las ilumina de la manera adecuada, separando los colores.

Así puedes crear arcoíris.

Se llama prisma de Newton y es un experimento que Isaac Newton realizó en 1666 para demostrar que la luz blanca está compuesta por todos los colores del espectro visible.