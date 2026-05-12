Carvajal y Morata fuera de la prelista de España para United 2026

-

Dani Carvajal, defensa del Real Madrid, no fue tomado en cuenta en la prelista que el seleccionador de España, Luis de la Fuente, entregó este lunes a la FIFA, anulando toda posibilidad de participar en United 2026.

De dicha lista con 55 nombres, saldrán los 26 que conformen la delegación oficial.

En el Mundial de Rusia 2018 llegó lesionado tras la final de la Champions y solo pudo jugar tres partidos.

Al lateral no le alcanzó el tiempo para convencer a De la Fuente sobre su estado físico. Carvajal ha sufrido varias lesiones, incluyendo una ruptura de ligamento cruzado en 2024, provocándole una pérdida de estabilidad en la rodilla derecha, así como intensos dolores e hinchazón.

En octubre de 2025 fue sometido a una artroscopia, un procedimiento poco invasivo, para atender problemas articulares en la misma rodilla.

Como si fuera poco, el defensor madridista presentó recientemente una fisura en el pie derecho que no le ha permitido mantenerse a ritmo, por lo que no fue opción para la selección española, con quienes acumula 51 encuentros internacionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario AS (@diarioas)

Álvaro Morata tampoco figura en la lista preliminar. De acuerdo con medios internacionales se trata de una decisión técnica debido a la poca participación que ha tenido el delantero en el Como, del futbol italiano.

En contraparte, el central Dean Huijsen, el lateral zurdo Fran García y el delantero Gonzalo García, todos del Real Madrid, forman parte del listado entregado este lunes, aunque Dean es quien tiene mayores posibilidades de ser tomado en cuenta en la convocatoria final.

Morata anotó en los tres partidos de la fase de grupos en Catar 2022.

FIFA ha establecido que, frente a cualquier contratiempo, las selecciones pueden realizar cambios hasta 24 horas antes del debut, acudiendo a la prelista de 55 jugadores. En el caso de España sería el 14 de junio, porque el 15 juegan su primer enfrentamiento oficial contra Cabo Verde.

De la Fuente tiene previsto iniciar concentración el 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, un complejo deportivo administrado por la Real Federación Española de Futbol, por lo que entregará su listado final antes del 25 de este mes.