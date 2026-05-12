Barcelona estudia demandar a Florentino Pérez por acusaciones sobre el caso Negreira

El Barcelona anunció este martes que estudia emprender acciones legales contra Florentino Pérez tras las duras acusaciones realizadas por el presidente del Real Madrid sobre el denominado "caso Negreira".
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A través de un comunicado, la entidad azulgrana informó que su departamento jurídico analiza las declaraciones del dirigente madridista, quien durante una rueda de prensa acusó al Barsa de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de haber sido favorecido durante años.
"El departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están valorando los próximos pasos a seguir", indicó el club catalán.
La reacción del Barsa llegó horas después de que Florentino anunciara que enviará a la UEFA un informe de 500 páginas sobre el caso Negreira, al que calificó como "el mayor caso de corrupción de la historia del futbol".
"El Barsa siempre sale beneficiado", dijo Pérez, quien además aseguró que el conjunto blanco fue perjudicado durante varias temporadas.