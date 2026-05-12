Curazao confirma director técnico de cara al Mundial 2026

Dick Advocaat, de 78 años, regresó al banquillo de la selección de Curazao. El estratega neerlandés fue el responsable de clasificar a la "Familia Azul" a su primera cita mundialista.
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Luego de firmar su boleto a United 2026, Advocaat renunció debido al delicado estado de salud de su hija, sin embargo, el presidente de la Federación de Futbol local (FFK), Gilbert Martina afirmó este martes a AFP que el timonel ha vuelto a la selección dado que los asuntos familiares, han mejorado.
El entrenador, con amplia experiencia, llevó a Curazao al Mundial 2026 de forma invicta. Ahora, deberá enfocarse para afrontar a sus rivales del grupo E: Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.
Los caribeños debutarán ante los alemanes el 14 de junio en Houston, Texas, Estados Unidos.
En el ojo del huracán
Este lunes se dio a conocer la renuncia del técnico Fred Rutten, quien tomó las riendas del equipo en febrero pasado, tras la salida de Advocaat.
En su despedida aseguró que, para lograr los objetivos planteados, no debe instalarse un clima que rompa las relaciones profesionales y sanas en el camerino.
Rutten sumó dos derrotas en partidos de preparación, una frente a China y otra contra Australia.