Curazao confirma director técnico de cara al Mundial 2026

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Dick Advocaat, de 78 años, regresó al banquillo de la selección de Curazao. El estratega neerlandés fue el responsable de clasificar a la "Familia Azul" a su primera cita mundialista.

Luego de firmar su boleto a United 2026, Advocaat renunció debido al delicado estado de salud de su hija, sin embargo, el presidente de la Federación de Futbol local (FFK), Gilbert Martina afirmó este martes a AFP que el timonel ha vuelto a la selección dado que los asuntos familiares, han mejorado.

Dick Advocaat es conocido como "El Pequeño General".

El entrenador, con amplia experiencia, llevó a Curazao al Mundial 2026 de forma invicta. Ahora, deberá enfocarse para afrontar a sus rivales del grupo E: Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

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Los caribeños debutarán ante los alemanes el 14 de junio en Houston, Texas, Estados Unidos.

En el ojo del huracán



Este lunes se dio a conocer la renuncia del técnico Fred Rutten, quien tomó las riendas del equipo en febrero pasado, tras la salida de Advocaat.

“ Deseo lo mejor a todo el mundo. ” Fred Rutten, entrenador neerlandés.

En su despedida aseguró que, para lograr los objetivos planteados, no debe instalarse un clima que rompa las relaciones profesionales y sanas en el camerino.

Rutten sumó dos derrotas en partidos de preparación, una frente a China y otra contra Australia.