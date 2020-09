Curiosidades de "ALF" que tal vez no conocías

ALF la popular serie de televisión fue un hit en los años 80. Se emitió en la cadena estadounidense NBC entre 1986 y 1990 y fue todo un fenómeno mundial.

En la trama un extraterrestre llega por accidente a vivir a la casa de una familia, que decide no comentar nada de él y lo acoge para que no sea objeto de estudio.

Hoy se cumplen 34 años del lanzamiento de su primer capítulo y para celebrarlo estos datos curiosos pueden ayudarte a conocer más de uno de los personajes más famosos de los años 80.

Significado de ALF:

La familia Tanner rescató a un extraterrestre luego que su nave se estrellara en el garage de su casa. La familia decide llamarlo ALF como el diminutivo de "Amorfismo Lejano Fantástico".

El verdadero nombre de ALF:

En Melmac, planeta donde nació el 28 de octubre de 1756 ALF se llama Gordon Shumway.

La enfermedad de ALF al inicio del programa:

ALF era alcohólico al inicio de la serie, luego la NBC pidió a los creadores dejar el tema para que esta fuera una serie más familiar.

Cada capítulo llevaba el nombre de una canción famosa:

Además, tenía que ver con la trama del episodio. Por ejemplo: el capítulo dos de la primera temporada se llamó "Strangers in the night" de Frank Sinatra. El último capítulo de la última temporada se llamó "Consider me gone" de Sting. Otros capítulos se llamaron It's my party, Mr. Sandman y Suspicius Minds.

El actor Max Wright no se despidió de nadie al terminar el rodaje de la serie:

Se dice que el intérprete de (Willie Tanner) creaba mal clima laboral, por eso al terminar el último episodio se fue en silencio, tomó sus cosas de su camerino y no se despidió de nadie.

Peleas en el set:

Se comenta que hubo mucha tensión entre los compañeros en ALF (actores y la producción), debido a las largas horas de trabajo. Era tal, que Max Wright atacó físicamente al títere de ALF para descargar su ira. Además de gritarle ¡Ponnos a todos en palos, todos somos marionetas!

Nuevo personaje:

El bebé Eric fue un actor inesperado en el show pues fue incorporado porque Anne Schedeen (Kate Tanner) quedó embarazada en la vida real.

El bebe Eric fue el nuevo personajes en ALF. (Foto: Oficial)

Dos ALF:

En la serie usaron dos títeres. Uno iba hasta el estómago, el otro era de cuerpo completo un disfraz hecho para un humano. Este se usaba en algunas ocaciones.

Juguetes de ALF:

Debido a que la serie se volvió muy costosa de rodar, la productora autorizó el uso de imagen de ALF en diferentes productos con el fin de costear su realización.

Por qué se canceló la serie:

Muchos especulan que los roces entre los involucrados en el rodaje terminó con ALF pero Paul Fusco, realizador del show dijo que la cancelación se debió a un cambio de políticas de NBC en 1990 cuando empezaron a exigir la transferencia de los derechos de autor a todas las producciones. Fusco se negó a ceder los derechos de ALF por ello NBC canceló la serie.

