Premian por error al actor Jason Bateman en los Emmy 2020

Durante una de las premiaciones de la 72 edición de los Premios Emmy, previo a la gran gala, el actor Jason Bateman fue nombrado por equivocación.

En el evento, que se celebró en línea debido a la pandemia, Bateman estaba nominado en la categoría "Mejor actor invitado en serie dramática", por su participación en "The Outsider", de HBO, y recibió momentáneamente un galardón que no le correspondía.

Mientras él era mencionado, en la pantalla aparecía el nombre Ron Cephas Jones, el verdadero triunfador, por su participación en "This Is Us".

Mientras anunciaban su nombre, en la pantalla aparecía otra información. (Foto: captura de pantalla)

Afortunadamente la mala pasada se solucionó y los organizadores ofrecieron disculpas a Bateman.

Esta es la primera vez que los Premios Emmy se realizan a distancia, por el Covid.19.

Ron Cephas fue el verdadero ganador. (Foto: AFP)

TE PUEDE INTERESAR: