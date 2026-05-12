Defensa inglés se lesiona y es duda para el Mundial 2026

-

Ben White, lateral del Arsenal, presentó una lesión en la rodilla derecha y es duda para la Selección de Inglaterra, de cara al Mundial 2026. Su ausencia podría permitir a Trent Alexander-Arnold regresar al combinado nacional.

El pasado sábado, durante el partido frente al West Ham United, White salió del campo al minuto 27 con molestias físicas, luego de chocar con Crysencio Summerville. Inmediatamente fue evaluado por los servicios médicos.

La lesión de White abre la puerta a Trent Alexander-Arnold, jugador del Real Madrid, para regresar a selección.

El club inglés confirmó a través de un comunicado que el futbolista no disputará los últimos partidos de la Premier League, y tampoco la final de la Liga de Campeones contra el PSG de Francia.

A un mes del inicio de la Copa Mundial en Norteamérica, esta lesión complica los planes del defensa, quien era opción clara para el técnico Thomas Tuchel. El listado definitivo de 26 jugadores se anunciará el 22 de mayo.

Con el Real Madrid, Alexander-Arnold ha gado protagonismo en los últimos partidos, luego de superar una lesión muscular que lo alejó de las canchas por algunos meses.

Su última aparición con la selección de Inglaterra fue en junio de 2025, durante un partido clasificatorio para la cita mundialista contra Andorra, en el que entró desde la banca y sumó 26 minutos. Tuchel lo criticó duramente por su rendimiento en los entrenamientos y no volvió a convocarlo.