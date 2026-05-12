De Negreira al vestuario: las declaraciones más explosivas de Florentino Pérez

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, descartó este martes abandonar el cargo pese a la temporada sin títulos y confirmó que volverá a presentarse a las elecciones del club.

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El dirigente, de 79 años, aseguró que seguirá al frente del conjunto blanco para enfrentar lo que considera una campaña en contra de la institución y de su persona. Además, negó rumores sobre supuestos problemas de salud.

"Dicen que tengo cáncer y que es terminal", comentó Florentino antes de desmentir esas versiones.

"No voy a dimitir. He tomado esta decisión porque se ha provocado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid", declaró.

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"Quieren acabar con el Madrid"

Florentino también cargó contra sectores de la prensa española y aficionados ultras, a quienes acusó de impulsar una "corriente antimadridista".

Además, lanzó un mensaje a quienes quieran competir por la presidencia: "Si quiere venir alguien a presentarse, que no amague y que se presenten, pero que digan cómo van a financiar", comentó.

Restó importancia al altercado entre los mediocampistas Tchouaméni y Valverde. (Foto: redes sociales)

La pelea en el vestuario

Pérez también se refirió al altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, restándole importancia y asegurando que este tipo de conflictos han ocurrido en distintas temporadas dentro del vestuario.

"Los jugadores se han peleado en todos los años que he estado aquí, pero como se pelean los jóvenes", afirmó, lamentando además que el incidente se hiciera público cuando, según él, debió mantenerse en privado.

Florentino y el caso Negreira: "He ganado siete Champions y siete ligas. Podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado" pic.twitter.com/oEq1hQK2ys — MARCA (@marca) May 12, 2026

Otra vez el caso Negreira

El mandatario madridista volvió a señalar al Barcelona por el "caso Negreira" y aseguró que el club enviará un informe de 500 páginas a la UEFA. "Es el caso más grave de corrupción en el futbol", afirmó.

Incluso aseguró que el Madrid perdió títulos por esa situación. "Solo he ganado siete Champions y siete Ligas. Podía haber ganado 14 porque las otras me las han robado", lanzó Florentino.