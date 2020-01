La diputada que no se alió a ninguna planilla del Congreso

El primer día de la nueva legislatura evidenció una división de dos bandos en el Congreso. Por un lado están los aliados al oficialismo y por el otro los opositores que se agruparon alrededor de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Sin embargo, hubo dos diputados que votaron en contra de las dos planillas para la Junta Directiva.

Una de ellas fue Vicenta Jerónimo, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Ella ya había anunciado que no se aliaría a ninguna de las fuerzas políticas lo que quedó confirmado con sus votos en contra.

Jerónimo fue la única diputada que logró entrar el Congreso del partido que lideró Thelma Cabrera, quien alcanzó el cuarto lugar durante la Primera Vuelta Electoral.

Error en el voto

El otro voto en contra de ambas planillas fue el de Armando Melgar Padilla, del Frente de Convergencia Nacional (FCN).

En el caso de Melgar Padilla se trató de un error que su voto aparezca en contra, debido a que él ya no estaba en el hemiciclo cuando hubo las votaciones pero no marcó su salida y el tablero electrónico registra como voto en contra cualquier voto que cualquier diputado, que aún esté marcado, no emita.

Melgar Padilla llegó en silla de ruedas al Congreso y se retiró del lugar en camilla.