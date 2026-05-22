EE.UU. desclasifica segunda ronda de archivos sobre ovnis

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Esta nueva entrega ocurre después de la primera liberación de documentos realizada el pasado 8 de mayo de 2026.

Este viernes 22 de mayo, el gobierno de Estados Unidos liberó una segunda ronda de archivos desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados (FANI), también conocidos popularmente como OVNIs. Esta decisión forma parte del programa federal PURSUE.



La publicación fue realizada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos como parte de un proceso de desclasificación ordenado por el presidente Donald Trump, quien pidió transparentar archivos históricos relacionados con vida extraterrestre, objetos voladores no identificados y reportes militares sobre fenómenos aéreos inusuales.



SECOND RELEASE OF UNIDENTIFIED ANOMALOUS PHENOMENA FILES ⬇️https://t.co/kWE5tvdY9H pic.twitter.com/L959jf0G37 — The White House (@WhiteHouse) May 22, 2026

Este segundo lanzamiento se realizó luego de un primer conjunto de contenidos sobre ovnis el pasado 8 de mayo, donde se se publicaron al menos 160 documentos.

Asimismo, las autoridades indicaron que en esta segunda desclasificación se muestran reportes de personal militar, registros de radares, testimonios de pilotos, análisis técnicos y comunicaciones internas relacionadas con objetos detectados en espacio aéreo controlado o en zonas consideradas estratégicas para la seguridad nacional.



La Casa Blanca también ha compartido videos sobre estos fenómenos en el mar, tal como este video que fue capturado en el 2019, según las autoridades estadounidenses.

*Con información de El Reformador

DOW-UAP-PR086 | "UAP FROM DEC 2019 (EAST COAST)" https://t.co/U1lnOTHmPw pic.twitter.com/PaxcDiy3QE — The White House (@WhiteHouse) May 22, 2026



Cabe resaltar que las autoridades de Estados Unidos han aclarado que los documentos publicados hasta ahora no representan una confirmación oficial sobre la existencia de vida extraterrestre.

Sin embargo, especialistas consideran que la desclasificación podría aportar nuevos elementos para analizar fenómenos que durante años permanecieron bajo resguardo gubernamental.