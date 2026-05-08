Pentágono publica documentos desclasificados sobre ovnis (video)

-

Entre los documentos, relucieron videos compartidos por el Pentágono.

El Pentágono anunció el viernes 8 de mayo, la publicación de una serie de documentos secretos sobre los ovnis, un tema que apasiona a muchos estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump, quién ya había pedido su desclasificación.

El Pentágono abrió un apartado en su página web en conde se publicaron al menos 160 documentos, algunos que remontan a la década de 1940.

"Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo", declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth en un comunicado.

Los archivos "nunca antes vistos" fueron publicados por el Pentágono. (Foto: Redes Sociales)

Los documentos desclasificados

Uno de los documentos, de diciembre de 1947, contiene una serie de informes sobre "discos voladores".

Un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948, el cual era considerado secreto, incluye información sobre avistamientos de "aeronaves no identificadas" y de "platillos voladores".

Otro documento de 2023 reporta que tres agentes especiales federales describieron, cada uno por separado, haber visto en el cielo órbitas naranja que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas.

El departamento de Defensa de Estados Unidos se refiere oficialmente a los objetos voladores no identificados (ovnis) como "fenómenos anómalos no identificados".