Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Kress, protagonistas de la serie "iCarly", de Nickelodeon, se reunieron en los Kids 'Choice Awards' con buenas noticias.

______

EN CONTEXTO: Estos son los nominados a la 93 edición de los Oscar

______

En el evento que se hizo de manera virtual, debido a la pandemia, Cosgrove, 27, Trainor, 44 y Kress, 28, anunciaron en el escenario que habrá un reinicio del show.

"Es genial estar de vuelta aquí y estar juntos de nuevo con ustedes. ¡Y también, nuestro programa está regresando!" dijo Cosgrove.

Esto confirma que habrá un remake de la serie, aunque no dieron detalles.

(Los actores de la serie iCarly. (Foto: AFP)

"¡Tenemos que celebrar!, Estoy pensando en globos, fuegos artificiales, cañones de camisetas, confeti en la forma de nuestras caras, y luego hacemos una fiesta de pizza que dura toda la noche y que paga otra persona", explicó Trainor.

"¿Qué es más genial que una fiesta de pizza gratis? dijeron los compañeros y Kress respondió: "Repartimos un dirigible".

Luego presentaron el dirigible naranja por "Película Favorita" a "Wonder Woman 1984". Gal Gadot estuvo presente para aceptar el premio.

Mira cómo han cambiado

Miranda Cosgrove fue la protagonista principal, dando vida a "Carly Shay". Cuanto la serie terminó, entró a la Universidad del Sur de California, donde inició su carrera en cine y luego se cambió a psicología.



En 2015 trabajó en las producciones "Spaced Out y Crowed", pero el fracaso de éstas la llevó a retirarse temporalmente para dedicarse a su carrera académica. También le ha dado su voz a "Margo" en la franquicia de "Mi Villano Favorito".

(Fuente: Instagram Nickelodeon)

Jennette McCurdy dio vida a "Sam Puckett". Luego, protagonizó junto a Ariana Grande la serie "Sam & Cat". También actuó en producciones como "What’s Next for Sarah", "Between", "Best Player" y "Swindle", entre otras.

(Fuente: Instagram Nickelodeon)

Natha Kress interpretó a "Freddie Benson" y actualmente vive en California junto a su esposa e hija.



Antes de retirarse como actor, participó en producciones como "Sam & Cat", "Hawaii", "Snowflake: The White Gorilla" y "I"nto the Storm", entre otras.



(Foto: Instagram Nickelodeon)

El hermano de "Carly", "Spencer Shay" fue interpretado por Jerry Taylor. Gracias al talento y carisma que demostró durante "iCarly" y "Drake & Josh", protagonizó "Wendell & Winnie", prestó su voz para la serie "TUFF Puppy" y participó en "Still de King".

(Foto: Instagram Nickelodeon)

El odioso "Nevel Papperman" fue interpretado por Reed Alexander, quien luego de su carrera como villano en la serie, creó el sitio kewlbites.com para promover la alimentación saludable entre los niños.