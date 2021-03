Aunque esta cápsula fue grabada el pasado fin de semana en la casa presidencial de El Salvador, fue transmitida hasta anoche en el canal de YouTube, En Cortinas con Luisito.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, dio una particular entrevista a los youtubers, Luisito Comunica y Juan Bertheau, mejor conocido como “Berth Oh”. Se trata de una de las pocas charlas uno a uno que ha dado Bukele desde que tomó el poder en junio de 2019.

En un video de casi hora y media, el Presidente centroamericano expuso varios puntos de su administración, pero también se dejó ver tan transparente como siempre e, incluso, expresó su fanatismo hacia las actividades de Luisito Comunica, al que sigue y ve sus historias de Instagram.

"Viajamos hasta El Salvador para tener en En Cortinas al posiblemente el Presidente más joven del mundo”, dijo Luisito Comunica al inicio de su espacio.

“Berth Oh” añadió: “Y no solo más jóvenes, quizá como ya habíamos dicho en otros podcast, el presidente más fresco de todos, no conocemos a todos, pero yo diría que el invitado de hoy es el más fresco”.

Tras su presentación, el mandatario salvadoreño aceptó que casi no da entrevistas, pero accedió por el impacto de ese canal en YouTube. “Casi no doy entrevistas, pero cómo no se las iba a dar a ustedes si tienen más seguidores de la población de El Salvador", dijo.

"Soy un amante de los medios alternativos porque personas como ustedes que han llegado muy alto en los medios alternativos, quizá hace 30 años no hubiera sido así”, confesó el mandatario.

Bukele contó que utiliza su cuenta personal de Twitter para compartir memes y dijo que no tiene otras cuentas alternativas.

Aseguró que no tiene un chat de WhatsApp de presidentes y evitó decir con quien se lleva mejor, pues eso "podría ocasionar un problema", les advirtió.

También aseguró que su salario lo dona para educación.

Aquí puedes verlo: