Escándalo por supuesto "soborno" en Liga Nacional de Futbol de Guatemala

El hombre entró a los vestidores e hizo entrega de una fuerte suma de dinero a los árbitros, durante el encuentro de Xinabajul y San Pedro. Esto pasó.

El futbol guatemalteco nuevamente se ve envuelto en una polémica. Fue durante un encuentro deportivo entre Xinabajul y San Pedro que ocurrió un suceso que acaparó la atención de miles de personas hasta de medios internacionales, en donde se habla de un "soborno".

Y es que una persona, que hasta el momento se desconoce su procedencia, ingresó a los vestidores de forma sospechosa y sin mediar palabra entregó una suma de dinero alta al árbitro principal y asistentes, mismos que se encontraban en ese preciso lugar.

Tras lo ocurrido, los mediadores, Jerónimo Coc (principal), Julio Pérez, Braulio Sol y Nery Torres, se negaron a recibir el dinero y se acercaron a informar del suceso; asimismo, hicieron entrega de los mil quetzales (Q1,000.00) que se les había dado en los vestidores.

Árbitros rompen el silencio

"Cuando estábamos adentro del camerino junto con la cuarteta arbitral, ingresó una persona no identificada y en presencia de la cuarteta arbitral se dirigió a mi persona y en mi agenda que utilizo para los apuntes colocó la cantidad de mil quetzales exactos, aduciendo que era para el pago del hotel para el equipo arbitral y mi persona, diciendo que lo entregaba sin ningún compromiso adquirido con él ni antes, durante ni después del encuentro", se dio a conocer en un informe por parte de Jerónimo Coc.

Aparentemente el individuo trataba de manipular la cita deportiva comprando a los árbitros. Pero ellos se desligaron de la controversia.

Según lo citado por Coc en el informe legal, el hombre se negó a llevarse el dinero que había hecho entrega. Ante esto, los árbitros lo entregaron al comisario Álvaro Morán.

"Se le indicó que no era correcto y que por favor recibiera de nuevo el efectivo y que nosotros no debemos de aceptar más que nuestros honorarios y viáticos. Negándose a recibirlo y retirándose del camerino, no recibió el efectivo, por lo que lo adjunto a mi informe y hago entrega de la cantidad de mil quetzales exactos en denominación de diez billetes de 100 quetzales cada uno", se lee en documento.

El Órgano Disciplinarios de la Primera División admitió lo sucedido, mientras que multó al equipo local con 10 mil 750 quetzales por permitir el ingreso de aficionados, esto debido a la crisis sanitaria del Covid-19.