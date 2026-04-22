Acceso al FIFA Fan Festival en Toronto será gratuito

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Autoridades municipales de Toronto oficializaron este miércoles que los boletos para el FIFA Fan Festival serán gratuitos en un 80 %.

Dieron un paso atrás al plan inicial de cobrar por ingresar a espacios con pantallas gigantes para vivir la Copa Mundial 2026.

Un total de 6 partidos de la Copa Mundial 2026 se disputarán en el Toronto Stadium, 5 de la fase de grupos y 1 partido de dieciseisavos de final.

De los 20,000 boletos diarios para el festival, únicamente serán vendidos 3,900 a precios de entre 100 y 300 dólares canadienses, es decir entre 500 y 1600 quetzales.

Inicialmente la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow afirmó que se cobraría el ingreso con el fin de respetar el aforo del recinto, facilitando la labor de los equipos de emergencia. Por su lado, otros funcionarios argumentaron que el ingreso les permitiría recuperar gastos de organización.

La propuesta fue duramente criticada por aficiones e incluso concejales de la ciudad, una de las dos sedes de la cita mundialista 2026 junto a Vancouver.

“ Esta experiencia gratuita ofrece transmisiones en vivo de partidos, propuestas culinarias diversas y una programación de arte, música y cultura que refleja el atractivo internacional de Toronto y el concepto de 'el mundo en una ciudad' ” FIFA, declaración en sitio web oficial

En dicha sede se celebrarán seis partidos: cinco en la fase de grupos y uno en la ronda de dieciseisavos de final.

Se tiene previsto que el festival en Toronto se desarrolle en el parque Fort York, un sitio histórico, construido por las fuerzas británicas militares en 1793, con una extensión de 17 hectáreas y con capacidad para 20,000 personas.

Las 16 sedes del Mundial 2026 distribuidas entre Canadá, Estados Unidos y México, organizarán sus propios festivales para que las aficiones disfruten de la máxima fiesta deportiva en espacios seguros, música, comida y mucho más.