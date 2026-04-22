Hansi Flick: "¿Lamine? La sensación es que tiene algo serio"

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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confirmó que el joven Lamine Yamal sufrió un problema muscular durante el partido ante el Celta, que acabó con triunfo azulgrana por 1-0. Aun así, explicó que no se conocerá el alcance exacto hasta después de las pruebas médicas programadas para este jueves.

"Creo que sí que tiene una lesión pero habrá que esperar a determinar su alcance. Sus sensaciones son que ha notado algo, pero hay que esperar a las pruebas", señaló el técnico, dejando claro que todavía no hay un diagnóstico definitivo.

Además de Yamal, el equipo también perdió durante el encuentro al lateral João Cancelo, que tuvo que retirarse en el minuto 23. En el caso del atacante español, las molestias aparecieron en el isquiotibial izquierdo después de marcar, en el minuto 40, el gol que decidió el partido.

Cambio en el Barça | 45’



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"Es una lástima que se haya lesionado Lamine. Y eso también lo pienso de Joao (Cancelo), de Raphinha, de Bernal y de Christensen, que están lesionados. Siempre me preocupo por ellos porque yo también me he lesionado muchas veces. Hoy lo que tenemos que hacer es centrarnos en el próximo partido", añadió Flick, quien también se refirió a las bajas de Raphinha, Marc Bernal y Andreas Christensen.