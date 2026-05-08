Selección renovará a su entrenador previo al Mundial 2026

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La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) podría anunciar que Carlo Ancelotti continuará como seleccionador de la Verdeamarela hasta 2030.

Samir Xaud, presidente de la CBF, tiene previsto confirmar la noticia antes de emprender el viaje al Mundial 2026, confirmó este jueves.

El técnico italiano ha negociado por meses su continuidad y ha mostrado interés en seguir con la selección brasileña, incluso después de United 2026. De momento, solo quedan pendientes pequeños detalles para oficializar la noticia.

“ Faltan ajustes jurídicos tanto de sus abogados como de los nuestros. ” Samir Xaud, presidente de la CBF.

Ancelotti, estratega de 66 años, inició su ciclo con la Canarinha en junio de 2025 y ha planificado dar a conocer su lista definitiva para la Copa del Mundo 2026 el 18 de mayo en un museo de Río de Janeiro.

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Brasil aún tiene programado un partido de preparación contra Panamá el 31 de mayo, en el estadio Maracaná. Posteriormente, la plantilla viajará a Estados Unidos en donde se enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia por el grupo C.