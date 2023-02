¿Qué fue de Grecia Colmenares, la famosa actriz venezolana?

Aunque la actriz siempre se mostró muy reservada con su vida privada, algunos de sus romances salieron a luz tras marcar su vida.

A sus 60 años, la actriz Grecia Colmenares sigue siendo muy recordada entre sus seguidores tras marcar una época en conocidas y queridas telenovelas.

En la década de los 80, la famosa venezolana interpretó a "Topacio" en la novela "Cristal", donde compartió pantalla con la icónica Jeannete Rodríguez. Otro de sus reconocidos papeles fue el de Azucena junto a Jaime Vidal.

Sin embargo, aunque siempre trató de ser muy reservada con su vida privada, a lo largo de los años tuvo algunos romances que marcaron su vida por lo que fueron muy sonados públicamente.

Grecia Colmenares en "Cristal". (Foto: Instagram)

Colmenares se casó por primera vez a los 17 años con el actor venezolano Henry Zakka, a quien conoció trabajando en la novela "Drama de amor en el bloque 6". Este acabó tan solo cuatro años después, cuando la actriz perdió un embarazo.

Ambos quedaron en buenos términos e incluso se toparon en proyectos futuros sin ningún problema. Al tiempo se le vinculó con el periodista Santiago Pumarolla, pero ninguno de los dos confirmó la noticia.

Fue en 1986 cuando se casó por segunda vez con el empresario argentino Marcelo Pelegri. En 1992 tuvieron a su primer y único hijo, Gianfranco y 19 años después la pareja se divorció.

Al igual que su primer divorcio, este también quedó en buenos términos al punto de que él le dedicó un emotivo mensaje para su cumpleaños 58. La publicación no pasó desapercibida entre internautas.

Grecia Colmenares junto a Marcelo Pelegri y su hijo Gianfranco. (Foto: La Nación)

Romance fugaz

En el verano de 2012, a la actriz se le relacionó con Matías Alé, presentador argentino. Aunque ella nunca confirmó un romance oficial, sí dijo en su momento que "nos estamos conociendo".

Pero años después, Alé habló de esa relación afirmando que "fue real, un gran amor que yo tuve". Entre sus anécdotas contó la vez que llegó a su departamento ingresando con sus propìas llaves, pues era un "fetiche" que ella tenía.

"Me acuerdo que un día, al poco tiempo de conocernos, me escribió un 'te amo' en un espejo de la habitación, con un fibrón indeleble. Me sorprendió, y ella me dijo que era un regalo que quiso hacerme", reveló

Actualmente, Grecia vive en Italia y trabaja con una marca italiana de calzado femenino. No se le conoce una pareja oficial, pero eso sí, es muy activa en sus redes sociales donde comparte sus eventos especiales del día a di