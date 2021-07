Giammattei entre los presidentes peor evaluados de Latinoamérica

Una encuesta realizada a nivel latinoamericano por la firma CID Gallup reveló que Alejandro Giammattei se encuentra en el penúltimo lugar de presidentes evaluados.

La consultora internacional CID Gallup elaboró una encuesta sobre el posicionamiento de 11 presidentes de Centroamérica, República Dominicana y Sur América, y Giammattei quedó en penúltimo lugar.

Se realizó una encuesta telefónica aleatoria con 1,200 entrevistas en cada país, con ciudadanos mayores de 18 años. En este sentido, el presidente mejor evaluado fue Nayib Bukele, de El Salvador; seguido por Andrés Manuel López Obrador, de México.

Mientras que Iván Duque, de Colombia, fue el peor evaluado y Giammattei, en Guatemala, quedó en segundo lugar, pero de los mal calificados.

En otra encuesta, Cid Gallup reveló que 7 de cada 10 ciudadanos piensan que Guatemala va en la dirección equivocada.

El presidente Alejandro Giammattei

Giammattei ganó las elecciones con promesas como atacar la pobreza y la corrupción, pero a un año y medio de su gestión, se posiciona entre los mandatarios peor evaluados de la región.

Giammattei prometió atacar la desnutrición, pero sólo este año, 12 niños han fallecido por hambre en Guatemala y se han identificado 14,691 menores de 5 años con este padecimiento. La cifra se incrementó considerablemente.

Respecto de los resultados de la encuesta, Patricia Letona, jefa de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, respondió: "Para analizar los resultados de cualquier encuesta es oportuno determinar quién la financia y con qué objetivo, además de otros elementos como el momento en que se realiza y la calidad de la muestra escogida, aspectos que no son del todo aclarados en la ficha técnica de la encuesta en mención", comenta Letona.

"Respecto a esta encuesta en particular, no tenemos comentario puntual ya que no hay suficientes elementos técnicos a disposición que nos permitan determinar qué aspectos fueron evaluados. Vale la pena destacar que, independientemente de las encuestas que circulan en redes, es compromiso del Gobierno de Guatemala seguir avanzando en la consolidación una gestión pública más eficiente, transparente y que atienda las causas estructurales e históricas de los problemas que hoy enfrentamos como país", concluyó la jefa de Comunicación.