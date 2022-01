Guatemala, entre los peores de Latinoamérica en Índice de Percepción de Corrupción

Guatemala obtuvo su peor calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción desde que Transparencia Internacional hace la medición.

La llegada del presidente Alejandro Giammattei aumentó la percepción de una alta corrupción en el Gobierno, según lo muestra el Índice que realiza Transparencia Internacional.

El Índice de Percepción de la Corrupción evalúa esa problemática en 180 países desde 1996, a través de encuestas y evaluaciones de corrupción. Se le considera como uno de los indicadores más utilizados en todo el mundo.

A Guatemala no le ha ido bien. La percepción que se tiene en cuanto a la corrupción en el país es elevada. De acuerdo con el indicador, Guatemala obtuvo una puntuación de 25, lo que la sitúa en una posición muy alta de corrupción, por lo que se encuentra en la posición 150 de los 180 países evaluados.

De hecho, son cinco países los que están peor evaluados en América Latina, entre ellos Guatemala, sólo superado por Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Eddie Cux, de Acción Ciudadana, entidad afiliada a Transparencia Internacional, explicó que en los últimos 10 años que abarcan las administraciones de Álvaro Colom, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y ahora, Alejandro Giammattei, el país ha caído del puesto 91 en 2010 al 150 en el 2021.

Incluso, en una comparativa realizada con las puntuaciones de 2004 a la fecha, Guatemala en lugar de mejorar su percepción de corrupción, la situación ha empeorado; caso contrario con lo ocurrido con Georgia, que estuvo peor que el país, pero se recuperó de manera considerable.

Es decir, en 2004 Guatemala se encontraba en la posición 122, ahora está en el 150, lo que significa que cayó considerablemente. Mientras que Giorgia que, en la misma fecha estaba en la posición 133, ahora se encuentra en la 45, con una muy buena percepción por parte de sus ciudadanos.

Uno de los problemas es que Guatemala se ha concentrado en crear "falsas soluciones como la creación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción del gobierno de Alejandro Giammattei", hecho que "no contribuye, sino que es sólo para dar falsas ilusiones, pues en verdad no combaten el flagelo", subrayó Cux.

Además, explicó que el aumento en la percepción de corrupción en los últimos dos años, se asocia a la persecución de los operadores de justicia que luchan contra esta problemática, lo que ha generado que muchos estén en el exilio o que se encuentren bajo acoso.

"La situación no va a mejorar una vez las condiciones continúen iguales", dijo Cux, quien aseguró que el principal problema es que muchos inversionistas extranjeros se alejarán del país o no vendrán, porque en sus naciones les cobran multas elevadas o impuestos extraordinarios si invierten en países que no luchan contra la corrupción.