SAT restringe importación de vehículos de 7 años que no enciendan

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) advirtió que no permitirá la importación de vehículos con siete o más años de antigüedad que no enciendan.

___

___

Esta medida no es nueva, fue aprobada por la entonces presidenta en funciones Roxana Baldetti en 2012 a través del Acuerdo Gubernativo 133-2012. Sin embargo, la SAT había dado una prórroga a los importadores de autos, la cual concluyó recientemente.

"No se permitirá la importación e inscripción en el Registro Fiscal de Vehículos de los vehículos automotores terrestres colisionados, chocados o con daños, que no permitan su circulación, porque no arranca o enciende el motor, a partir del séptimo año del modelo del año en curso. Dicho extremo será verificado físicamente en el momento de la internación y no por la condición del título", establece la norma vigente desde 2012.

Esta medida aplica para los vehículos a partir de 2014, por lo que la SAT estará verificando el estado de los automotores que ingresen por las aduanas del país.

Aunque la norma ha estado vigente, no ha sido aplicada durante nueve años. A finales del año pasado, la SAT le informó a los importadores que iniciaría a acatar esta medida y se acordó posponer la aplicación hasta el martes 26 de abril de 2021, debido a que los empresarios argumentaron que ya habían comprado algunos vehículos y aún estaban pendientes de ingresar al país.

Aplicación de la medida

En un comunicado emitido este miércoles 28 de abril, la SAT informó que estará verificando que los vehículos con siete o más años de antigüedad enciendan. De lo contrario no ingresarán al territorio nacional.

Organizaciones de importadores de vehículos le requirieron a la SAT que aplace la aplicación de esta norma, pero no respuesta. Los empresarios buscaban que en ese lapso se pudiera aprobar alguna modificación al Acuerdo Gubernativo 133-2012.

A criterio de importadores de vehículos, esta medida podría encarecer los vehículos usados y provocaría que menos personas puedan acceder a un automotor.