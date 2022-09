El mensaje oculto de Shakira en su nueva versión de "Te felicito" (video)

Shakira lanzó la nueva versión de "Te felicito" pero hubo algo que llamó poderosamente la atención, un "mensaje oculto", el cual podría ir dirigido a Piqué.

Desde que Shakira estrenó su canción "Te felicito" junto a Rauw Alejandro, el video musical ha sido objeto de análisis por parte de sus fans, asegurando que es una pieza dedicada a Piqué y sus infidelidades.

Y aunque el clip batió récord de vistas en todas las plataformas, a la colombiana no le bastó un solo video para su canción y hace tan solo una semana sorprendió con una versión alternativa, donde fans aseguran que envía una clara señal al futbolista.

En una escena de la versión original del video, aparece Shakira haciendo una señal con la mano, levantando dos dedos.

Esta es precisamente la icónica señal que Gerard Piqué hacía cada vez que anotaba un gol para dedicárselo a la barranquillera, desde que se conocieron hace más de 10 años.

El "mensaje oculto"

En la versión alternativa de "Te felicito", Shakira aparece nuevamente haciendo la misma señal pero esta vez, con las dos manos.

El detalle no ha pasado desapercibido por fanáticos, quienes incluso creyeron que no lo volvería a hacer, pues la primera vez fue duramente criticada. Algunos internautas afirmaron que fue una conducta inmadura, que demostraba que no superaba su ruptura.

Pese a ello, el video está siendo un éxito al igual que el original, pues con solo seis días de haberse estrenado ya cuenta con más de dos millones de reproducciones.

Mira aquí la nueva versión: