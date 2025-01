Con miedo, así vive un migrante guatemalteco irregular en EE.UU.

-

Los guatemaltecos que residen de manera irregular en EE.UU. están viviendo con miedo, ante la amenaza de Donald Trump de deportaciones masivas.

Santiago, es un cantante guatemalteco de 30 años que, ante la falta de oportunidades decidió probar suerte en Estados Unidos (EE.UU.).

Llegó a California hace algunos años. Encontró un trabajo en el área de la construcción. Toda iba viento en popa, hasta que Donald Trump fue electo y asumió la presidencia de ese país con fuertes amenazas de deportación en contra de los migrantes irregulares.

En una entrevista telefónica con Soy502, Santiago (nombre ficticio) contó cómo están viviendo los migrantes irregulares, qué están haciendo y qué apoyo han recibido por parte de los Consulados y Embajadas de Guatemala en EE.UU.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia ¿cómo ha cambiado su residencia en EE.UU.?

Las personas están con el temor de que en cualquier momento van a tener un encuentro con migración.

Por ahora, no hemos sabido, al menos por acá, de que algún guatemalteco o de alguna persona de otra nacionalidad que haya sido detenido y deportado, pero desde los primeros días que asumió la presidencia Donald Trump, se ha visto más y continuamente la presencia de la policía ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.). Han estado más a la vista de nosotros.

¿Ha habido redadas? Se habla de Centros Comerciales, puestos de trabajo y hasta en escuelas.

No, redadas como tal no, pero en el tiempo que tengo de estar acá en EE.UU. no habíamos visto patrullas de migración y menos tantas y con tanta frecuencia.

Hay que tomar en cuenta que California es un Estado Santuario donde se abren las puertas a los inmigrantes y no debería haber presencia de las patrullas de ICE, pero sí se han visto y con mucha frecuencia.

La presencia de la policía y de migración se ha incrementado en EE.UU. (Foto: AFP)

¿Se incrementó el temor de la población migrante?

En definitiva. Ahora todos van corriendo la voz cuando ven una patrulla de migración, para que no salgan o para que se tenga más precaución.

Sí, hay temor entre los migrantes, principalmente entre los adultos mayores, que son personas que vivieron las redadas en su momento, a diferencia de la población joven que no ha presenciado eso.

¿Tienen miedo de salir a trabajar, a estudiar o a tener una vida cotidiana como ir de compras?

Sí, he notado de que la gente ha tenido un mayor temor al momento de hacer sus actividades cotidianas. Se ve y se nota que las personas que llevan más tiempo caminan con más temor.

Por ahora no hemos vivido redadas, pero la población está temerosa.

¿Cómo se nota ese temor? ¿Qué se percibe?

La gente corre la voz y advierten que no hay que salir. Por ejemplo, de repente hay puestos de registro de vehículos para identificar a personas que conducen sin licencia o que van en estado de ebriedad, la gente se avisa que hay puesto y que seguramente hay agentes de migración, ya que la intención es identificar a personas migrantes que cometan alguna falta.

Eso no ocurría antes. No había comunicación entre los migrantes y más de informar sobre los lugares donde hay puestos de control y registro. La gente tiene miedo de que si los paren, ahí estará migración.

Y como le comento, en el tiempo que yo tengo de vivir en EE.UU. no se veía la presencia de migración o puestos de control con personal de ICE.

¿Hay algún segmento de la población migrante que esté siendo más perseguido que otro?

Sí, aquellas que no solo están de manera irregular, sino que también tienen conflictos con la ley. Por ejemplo, acá conducir en estado de ebriedad se considera un delito de intento de homicidio.

Entonces, las personas que ya tienen "Diguay" (DWI, Driving While Intoxicated) y las personas que tienen conflicto con la ley, sí están siendo perseguidas.

Conducir en estado de ebriedad en EE.UU. se considera un intento de homicidio. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Cualquier tipo de delito que se haya cometido, es seguro que los van a deportar.

¿Y los que no han cometido delitos tienen la oportunidad de pelear su estancia en EE.UU.?

No sabría decirle, la verdad es que no tenemos información al respecto, pero según las declaraciones de Donald Trump no se permitirá la instancia de ningún tipo de ilegal en EE.UU.

¿Cómo ha sido la reacción o la respuesta de los estadounidenses ante las medidas adoptadas por Trump?

Lo que hemos visto es que, en su mayoría, no están de acuerdo, porque consideran que la mano de obra latina es la que mueve al país, porque hay muchos de los trabajos que se realizan en EE.UU. que no son efectuados por nativos americanos y creo que no se realizarían.

Uno de los casos que más ha provocado molestia, es la intención de Trump de eliminar la nacionalidad de los hijos de migrantes irregulares nacidos en EE.UU., pero hubo Fiscales y Senadores en varios Estados que lo impugnaron y lograron revertirlo.

¿En los centros de trabajo ha habido alguna protección hacia los trabajadores migrantes irregulares?

Por vivencia propia, todavía no. Sí, se ha tenido información que en las zonas de cultivos, la gente ya no están llegando a trabajar por miedo a las redadas de las que están hablando.

Gran parte de la población migrante guatemalteca labora en zonas agrícolas. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

¿Por qué cree que muchos latinos votaron por Donald Trump?

Todavía tenemos esa intriga, pero creería que son latinos que como ciudadanos de EE.UU. quieren evitar el crecimiento de la población latina.

Aunque aún tenemos duda, también es cierto que cuando fueron las famosas caravanas de migrantes, han venido muchas personas buscando apoyo que después ya no quieren trabajar y solo quieren recibir el apoyo económico. Aún, cuando sí conseguían trabajo, exigen que sea poco tiempo, pero ganando bien, lo que incrementó el costo de producción, provocando, también, un rechazo a la población migrante.

¿Cómo se están preparando las personas que tienen una condición irregular en EE. UU.? ¿Qué medidas han tomado?

Principalmente, es la forma de actuar. Tratar la manera de hacer las cosas bien. Si voy a conducir un vehículo, no sobrepasar el límite de velocidad o no cometer irregularidades.

También se trata de llevar los documentos en orden, por cualquier situación. Tener un documento de nuestros países para identificarse.

Por ejemplo, antes yo no portaba documentos de Guatemala, llevaba mi licencia de conducir de EE.UU., pero ahora llevo mi pasaporte.

¿Han sentido más acciones por parte de los consulados o de las Embajadas de Guatemala allá? ¿Les están apoyando con información o con documentarlos?

Hasta el momento no se ha visto información ni propaganda desde los consulados. De hecho, la atención de los Consulados en EE.UU. es deficiente.

Por ejemplo, si uno quiere sacar su pasaporte tiene que hacer cita y hay que esperar entre tres o cuatro meses, pero como siempre, hay corrupción, hay personas cobran de 400 a 500 dólares (entre Q3,092.58 a Q3,865.73) para que la cita no sea en tres meses, sino que en una semana o menos.

Los consulados en EE.UU. siguen siendo objeto de corrupción. (Foto ilustrativa: Chapin en USA)

Muchos no queremos pagar o no tenemos dinero para hacerlo, entonces hay que esperar. Si yo no tuviera el pasaporte, como le pasa a muchos compañeros de mi trabajo, aun con esta coyuntura, tenemos que esperar de tres a cuatro meses para que el Consulado nos dé una cita en línea y si corro riesgo o no quiero esperar, tengo que pagar hasta 500 dólares para que los que están en la administración de los Consulados, nos den una cita pronto.

Entonces, ni pensar en apoyo con abogados...

No, para nada. Si no se han pronunciado con brindar información sobre lo que se puede hacer en alguna situación con migración, no digamos con apoyo de abogados. Eso todavía no se ve.