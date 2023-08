José Luis Perales sale a desmentir su supuesto fallecimiento (video)

-

El cantante salió a desmentir su supuesta muerte desde una calle de Londres.

Comenzando la tarde de este lunes 7 de agosto, se difundió en varios medios internacionales que el cantante español José Luis Perales había fallecido a consecuencia de un infarto al miocardio.

La noticia se esparció como pólvora en las diversas redes sociales, causando indignación a nivel mundial.

Ante ello, el mismo intérprete de "¿Y cómo es él?" reapareció desde en un video aclarando que "está más vivo que nunca".

"Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado los días con mis hijos y mi mujer (...) Y de repente nos encontramos con alguien, de muy mala idea os ha dicho que me he muerto, y la verdad estoy más vivo que nunca...", expresó.

El cantante finalizó diciendo que se encuentra muy bien y envió un abrazo a todos los que se preocuparon.