Mundial 2026: Trump dice que está "OK" que Irán juegue en EEUU

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino afirmó horas antes que la selección iraní jugará sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos.

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El presidente Donald Trump dijo que está "OK" que Irán juegue sus partidos del Mundial de fútbol en Estados Unidos, luego de que el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que la selección iraní lo hará pese a la guerra en Oriente Medio.

"Bueno, si Gianni dijo eso, yo estoy OK", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval. "Yo digo déjenlos jugar", agregó el presidente estadounidense.

Infantino reiteró este jueves 30 de abril que Irán disputará sus partidos del Mundial de 2026 en Estados Unidos como está previsto, en su discurso de inauguración del Congreso del organismo rector del fútbol mundial en Vancouver.

"Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026", dijo Infantino. "Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América", puntualizó.

Donald Trump y Gianni Infantino dijeron este jueves que Irán disputará los juegos del Mundial 2026 en Estados Unidos. (Foto: FIFA)

En el grupo G

Irán debe enfrentar por el Grupo G en Los Ángeles a Nueva Zelanda (15 de junio) y Bélgica (21 de junio) y posteriormente en Seattle a Egipto (27 de junio). Se prevé que su campamento base esté ubicado en Tucson, Arizona.

Las autoridades iraníes habían barajado la idea de trasladar sus partidos de la fase de grupos desde Estados Unidos a México, una propuesta que ya había sido descartada por Infantino.

*Con información de AFP